Vox alude a "falta de transparencia" en la ayuda de 6,5 millones del Gobierno al Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada)

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), Esperanza López. - VOX

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) ha registrado tres escritos solicitando acceso a toda la documentación relativa a la subvención de 6,5 millones de euros anunciada por el equipo de gobierno para la reparación y modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio para conocer el alcance de las actuaciones.

"Los vecinos tienen derecho a conocer cómo se va a gestionar cada euro de esta inversión pública anunciada para Cúllar Vega, quién va a ejecutar las obras y qué beneficios reales va a obtener el municipio", ha manifestado la portavoz del grupo, Esperanza López.

Según la información difundida por el equipo de gobierno del PSOE, la subvención, procedente del Ministerio de Política Territorial, financiará la reparación y modernización de las infraestructuras hidráulicas, así como la renovación del asfaltado, acerados y arbolado público, además de una actuación integral en la Avenida Andalucía.

En primer lugar, el Grupo Municipal reclama conocer quién figura como beneficiario efectivo de la subvención, si el Ayuntamiento de Cúllar Vega o Emasagra, empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua con un convenio con Cúllar Vega por cincuenta años, de los que aún quedan pendientes veintiocho.

Asimismo, la formación solicita conocer los informes jurídicos que avalan la operación y si resulta compatible que unos fondos públicos concedidos para actuaciones derivadas de los daños ocasionados por el temporal puedan destinarse a una empresa privada que, en virtud del contrato de concesión, tiene la obligación de conservar y mantener la red de abastecimiento.

"Si se van a invertir 6,5 millones de euros en la red hidráulica, es razonable preguntar si esa inversión supondrá una mejora real del servicio o si tendrá algún reflejo en el recibo del agua que pagan las familias. Son preguntas legítimas que cualquier vecino se hace y que el Ayuntamiento debe responder", ha señalado Esperanza López.

Junto a ello ha recordado que las cuentas municipales correspondientes al ejercicio 2025 están siendo investigadas después de que el Tribunal de Cuentas apreciara indicios de posibles irregularidades y trasladara las actuaciones al Ministerio Fiscal.

La existencia de una investigación sobre las cuentas municipales de 2025 hace aún más necesario, a juicio de Vox, que el Ayuntamiento "ofrezca la máxima transparencia sobre la gestión de una subvención de esta magnitud".