Vox Andalucía confía en que tras la "reflexión" de Sánchez salga "el único razonamiento útil: elecciones"

Archivo - El diputado por Granada de Vox Ricardo López Olea. - VOX GRANADA - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Comisión de Vivienda del Parlamento, Ricardo López Olea, ha manifestado este domingo la necesidad de que, tras el fin de semana de Pedro Sánchez "de reflexión con sus socios", salga "el único razonamiento útil", es decir, una convocatoria de elecciones.

"Hay que sacar a Sánchez de la Moncloa y traer gobiernos útiles como el que ha traído VOX para Andalucía", ha sostenido el diputado en una nota. "20.000 viviendas públicas, rebajas en impuestos muy importantes como el de transmisiones patrimoniales y ayudas a los jóvenes en el acceso a la primera vivienda" son las medidas que Vox ha anunciado y pactado en materia de vivienda.

En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía celebró esta semana que las medidas logradas por Vox, sólo con competencias autonómicas. "Imagínense si tuviéramos capacidad estatal", reflexionó.