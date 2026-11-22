El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto. - VOX

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) - El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, ha defendido este domingo "el enorme potencial de la provincia para convertirse en un referente en inteligencia artificial, apostando por la investigación, la innovación y la creación de oportunidades para empresas y jóvenes".

Robatto ha señalado que Granada "tiene todo lo necesario para convertirse en un referente en inteligencia artificial: una gran universidad, profesionales preparados, empresas innovadoras y muchísimo talento joven". Sin embargo, ha advertido de que "para generar talento se necesitan oportunidades y voluntad política".

En un comunicado, el candidato de Vox ha subrayado la importancia de crear un entorno favorable para que las empresas granadinas puedan invertir, crecer y contratar, evitando que los jóvenes tengan que abandonar la provincia para encontrar oportunidades profesionales y desarrollar sus proyectos de futuro.

"Desde VOX queremos impulsar la investigación y facilitar que autónomos y pequeñas empresas puedan aplicar la inteligencia artificial para ser más productivos, competir y crear empleo de calidad", ha dicho.

Jacobo Robatto ha advertido de que este objetivo resulta incompatible con las políticas del actual Gobierno, al que ha acusado de "castigar con impuestos, burocracia y obstáculos a quienes emprenden y generan riqueza".

Por ello, ha defendido las propuestas de Vox para "reducir la presión fiscal, bajar el Impuesto de Sociedades, eliminar trabas burocráticas y proporcionar seguridad jurídica a quienes desean invertir y desarrollar su actividad empresarial".