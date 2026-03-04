Vox asegura que "el escándalo de Encinas Reales (Córdoba) certifica la muerte del bipartidismo"

Archivo - La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha asegurado este miércoles que "el escándalo del Ayuntamiento de Encinas Reales certifica la muerte del bipartidismo", al tiempo que ha criticado "el enchufismo y clientelismo del PP" y ha exigido "responsabilidades" tras las presuntas contrataciones familiares en la empresa municipal EnciSocial SL por un edil del PP y otro perteneciente al gobierno local popular.

En una nota, Badanelli ha señalado que desde Vox han querido "salir a la calle para conocer la opinión de los vecinos ante esta polémica" y ha asegurado que "la reacción ciudadana refleja el hartazgo con este tipo de prácticas políticas".

"Hoy hemos salido a la calle a preguntar a la gente su opinión sobre el nuevo escándalo de enchufismo y clientelismo del PP en el Ayuntamiento de Encinas Reales, y la verdad es que estamos satisfechos por una cosa: Vox se consolida como el partido del sentido común, porque somos los únicos que decimos lo mismo que dice la gente de la calle", ha afirmado.

La dirigente provincial ha criticado "duramente un ejemplo más del fracaso del bipartidismo, que ha fracasado", a lo que ha agregado que "el PP y el PSOE se comportan exactamente igual cuando les llega el momento de decidir, de mandar, de enchufar y de colocar, utilizando el dinero público para su propio beneficio".

En este sentido, Badanelli ha calificado lo ocurrido en el municipio como "un auténtico escándalo" y ha criticado la reacción del PP tras conocerse los hechos. "Llama mucho la atención la diferente vara de medir, porque PP y PSOE se exigen dimisiones cuando estos casos afectan al rival, pero ahora que el escándalo afecta al PP lo único que anuncian es una investigación interna, y todo lo que se investigan a sí mismo acaba siempre igual", ha remarcado.

Ante ello, la presidenta de Vox Córdoba ha insistido en que su formación exige que "se esclarezcan los hechos y que se asuman responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades". "Queremos que se depuren responsabilidades y, sobre todo, que se dejen de hacer barbaridades como crear empresas públicas para colocar amigos", ha advertido, para apostillar que "eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en Encinas Reales".