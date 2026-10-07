Vox asegura que "le da pánico el voto por correo" el 29N e insiste en que "no van a privatizar las pensiones"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Javier Cortés, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha apelado a los españoles "que no voten por correo" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, ha desmentido que su partido vaya a incluir en su programa electoral una propuesta para privatizar el sistema de pensiones.

"Nosotros nunca, en mayúsculas, en negritas, en cursivas, subrayados, así de grandes, vamos a privatizar las pensiones", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en alusión a unas declaraciones del diputado de Vox, José María Figaredo.

Cortés ha expresado su satisfacción por el adelanto electoral que "llevan años pidiendo los españoles" tras una legislatura que ha calificado de "fallida" en materia de vivienda, al mismo tiempo que ha criticado la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y los casos de corrupción en el Gobierno.

"Estamos ante un Gobierno que es capaz de todo y lo peor de Sánchez está por llegar", ha afirmado Cortés al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento para "echarlo de la Moncloa". En esta línea, ha señalado que el Tribunal Supremo "va a evitar el pucherazo electoral" con la ley de nietos.

"A mí este Gobierno me da mucho miedo, están dispuestos a todo, lo hemos visto con el intento del pucherazo, con el golpismo, ahora con los decretazos. Me da pánico el voto por correo", ha señalado.