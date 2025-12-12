Vox califica de "insuficientes" las ayudas de la Diputación de Córdoba frente a las pérdidas provocadas por el mildiu

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este viernes el "abandono" que sufren los viticultores cordobeses tras los graves daños provocados por el hongo del mildiu durante la pasada vendimia, que ocasionó "pérdidas estimadas entre 15 y 20 millones de euros y una reducción de la producción de uva cercana al 50%", y ha asegurado que las ayudas del Gobierno provincial del PP son "insuficientes".

En este sentido y en una nota, Saco ha señalado que el sector vitivinícola ya atravesaba una situación complicada y este episodio supuso "la puntilla para una actividad fundamental en muchas comarcas de la provincia".

En este contexto, ha explicado que Vox presentó en septiembre una moción en la Diputación para apoyar al sector del vino, "iniciativa que permitió la concesión de 140.000 euros en ayudas por parte de la institución provincial". Al respecto, ha señalado que son "unas ayudas que, aunque bien recibidas por los productores, son claramente insuficientes para hacer frente a unas pérdidas millonarias".

Igualmente, el diputado provincial ha criticado la postura del Gobierno central, al que ha acusado de "dar la espalda al campo y de trasladar la responsabilidad a los propios agricultores". "El Ejecutivo se niega a conceder ayudas y llega a decir que los viticultores tendrían que haber previsto el ataque del mildiu, una plaga que ha arruinado la cosecha", ha señalado.

Para concluir, Rafael Saco ha asegurado que Vox seguirá trabajando para que desde la Diputación "se cumplan los puntos pendientes de la moción aprobada, entre ellos el incremento de las ayudas y el refuerzo de la investigación en colaboración con la Universidad de Córdoba", y ha avanzado que la formación continuará "exigiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que aprueben las ayudas necesarias para garantizar la viabilidad del sector vitivinícola cordobés".