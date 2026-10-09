Vox censura que la provincia de Jaén sea "un agujero negro" tras perder sus conexiones ferroviarias

Reunión de Vox con el presidente del comité de empresa de Adif en Jaén, Gregorio Garzón - VOX

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza por Vox y portavoz en la Comisión de Fomento y Movilidad, Beatriz Sánchez, ha censurado que la provincia de Jaén se haya convertido en "un agujero negro" tras perder sus conexiones ferroviarias.

Así lo ha indicado en Linares (Jaén) donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente del comité de empresa de Adif en la provincia de Jaén, Gregorio Garzón, quien le ha trasladado de "la grave situación y las históricas deficiencias de la red ferroviaria" en la provincia de Jaén.

Tras la reunión, Sánchez ha lamentado el aislamiento institucional y estructural que sufre el territorio. "Desgraciadamente, Jaén es un agujero negro en Andalucía, pero también a nivel nacional y hay muchísimo por lo que trabajar", ha afirmado la parlamentaria.

Además, ha puesto el foco sobre el municipio linarense como reflejo de esta crisis. "Linares concentra lo que es, lo que ha sido y lo que puede volver a ser Jaén. En los últimos 30 años se han desmantelado las líneas ferroviarias de la provincia y se han perdido absolutamente todas las conexiones", ha dicho Sánchez, que ha añadido que en la actualidad, "Jaén no solo está desconectada de Madrid, sino también de Córdoba, Granada y Almería, es decir, de todas las provincias que la rodean".

Frente a este escenario, Sánchez ha reivindicado la actividad parlamentaria de su grupo, explicando que esta misma semana han interpelado directamente al consejero del ramo en sede autonómica. "Hemos llevado a la Comisión de Fomento la exigencia al consejero para que defienda ante el Ministerio la necesidad de recuperar la vertebración de Jaén, desmantelada en la actualidad, y le hemos preguntado por las acciones que puede ejecutar la propia Junta de Andalucía", ha dicho la parlamentaria de Vox

Asimismo, se ha aprobado la realización de una auditoría externa que revise todos los contratos públicos que el Ministerio de Transportes ha firmado con Andalucía desde el año 2018.

Para concluir, Beatriz Sánchez ha incidido en que la estrategia de Vox pasa por aplicar "sentido común" y coordinar el trabajo institucional a todos los niveles, desde el Congreso de los Diputados y el Parlamento andaluz hasta el Ayuntamiento de Linares.

"Hoy se habla mucho de líneas de alta velocidad, que están muy bien, pero Jaén cuenta con muchas infraestructuras utilizables que, con una adecuada planificación, permitirían conectar a los municipios jiennenses entre sí y con el resto de provincias", ha afirmado la parlamentaria de Vox.

Desde Vox se han trasladado sus propuestas al comité de empresa de Adif para "analizar soluciones reales que saquen definitivamente a Jaén de este agujero negro ferroviario", ha concluido Sánchez.