Vox se congratula de que Diputación de Granada apoye su propuesta para declarar la caza como Bien de Interés Cultural

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Vox en la Diputación de Granada se ha congratulado este lunes de haber conseguido que el pleno de la institución provincial apruebe su moción para instar a la Junta de Andalucía a iniciar los trámites para declarar todas las modalidades de caza mayor y menor practicadas en Andalucía como Bien de Interés Cultural (BIC), además de proceder a su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico.

El diputado provincial de Vox en Granada, Gustavo de Castro, ha señalado en una nota de prensa que la moción pone de relieve que la caza supone en muchos municipios del Poniente, los Montes Orientales y el Altiplano granadino uno de los principales motores económicos locales, especialmente en comarcas como Huéscar, Baza, Guadix, Loja, Alhama o Iznalloz, donde cada temporada "genera ingresos por alojamientos rurales, licencias, jornales y consumo local".

También ha explicado que en zonas como las de las sierras de Baza o de Huétor, la actividad cinegética contribuye además al control de especies cinegéticas como el jabalí o el ciervo, evitando daños agrícolas y accidentes de tráfico en carreteras secundarias.

"El modelo de gestión de cotos granadinos es reconocido por su equilibrio entre la conservación ambiental y el aprovechamiento sostenible", ha subrayado Gustavo de Castro, que ha resaltado además que la caza "contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación".

Sin embargo, el diputado provincial de Vox ha alertado de la "deriva prohibicionista" que están tomando las administraciones española y europea por la influencia de las posiciones ecologistas y animalistas "que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos".

"Es evidente que la caza constituye una parte importante del patrimonio cultural de nuestra provincia, por lo que celebramos que la Diputación de Granada se comprometa a apoyar su declaración como BIC para preservar y potenciar una actividad esencial para la sostenibilidad en todos los aspectos del mundo rural", ha concluido De Castro.