Vox constituirá una comisión negociadora para un pacto de investidura con PP y Cs: "No permitiremos que nos ninguneen"

Publicado 12/12/2018 13:57:26 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta y diputado electo por Sevilla, Francisco Serrano, ha asegurado este miércoles que su formación constituirá una comisión negociadora para alcanzar un pacto de investidura con PP y Cs, en el caso de que cierren un acuerdo de gobierno. "No vamos a ser un obstáculo para la salida del PSOE-A pero tampoco vamos a permitir que nos ninguneen", ha advertido.

En declaraciones a Europa Press, Serrano ha dicho que Vox no va a entrar en el Gobierno andaluz porque no quiere "cargos ni sillones" pero que se encuentra a la espera de que, una vez que PP y Cs cierren un posible acuerdo de gobierno, les llamen para negociar un pacto de investidura "porque sin Vox no pueden tener gobierno alguno".

Tras apuntar que se trata de una cuestión "aritmética", dado que PP y Cs necesitarían al menos cuatro votos de Vox en segunda votación para lograr la investidura de un presidente, ha destacado que "una cosa es que vayamos con humildad y otra que nos traten con desprecio". "Tanto nuestro partido como nuestros votantes merecen que se les trate con dignidad", ha añadido.

El dirigente de Vox, que ha defendido que para que cambien las cosas "de verdad" en Andalucía hace falta "levantar alfombras y abrir ventanas", ha insistido en que su partido va a exigir una negociación para un pacto de investidura, que contemple también la composición de la Mesa del Parlamento.

"Tenemos ciertos puntos de vista y un programa que queremos que se negocie con nosotros", ha aseverado Serrano, quien ha querido dejar claro que Vox es un partido "del arco democrático" y que ha logrado representación parlamentaria en unas elecciones "libres y democráticas".

Según ha manifestado, "tendrán que contar con nosotros aunque la 'extrema extrema extrema' izquierda nos considera extrema derecha". "Somos un partido constitucionalista que quiere lo mejor para Andalucía y para España, y lo mejor para Andalucía es que haya un cambio y que salga el PSOE-A, pero tienen que contar con nosotros porque tenemos 12 escaños para ese cambio", ha apostillado.

El dirigente de Vox ha indicado que "una vez que ya se han enterado que existimos después del 2D, es necesario que hablen con nosotros para saber quiénes somos de verdad y cuáles son nuestras propuestas por el bien de Andalucía". "Estamos a la espera", ha zanjado Serrano.