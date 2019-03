Vox, en contra del "feminismo radical" que "utiliza a la mujer como arma ideológica"

Publicado 06/03/2019 12:17:53 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox en Andalucía Luz Belinda Rodríguez ha rechazado la conmemoración este viernes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, explicando que está contra del "feminismo radical" que "utiliza a la mujer como arma ideológica".

En rueda de prensa, ha defendido que "el día de la mujer debe ser los 365 días al año, igual que el día del hombre". "Las mujeres de Vox estamos totalmente en contra del adoctrinamiento, del feminismo radical que se está promulgando y que utiliza a la mujer como arma ideológica para demostrar una igualdad que ellos proclaman pero que no es real", ha afirmado.

Además, ha manifestado que su formación cree "en la igualdad real de derechos y obligaciones como contempla el artículo 14 de la Constitución".

A preguntas de los periodistas, Luz Belinda Rodríguez ha defendido que "hay igualdad entre el hombre y la mujer", así como ha acusado a "la izquierda" de señalar a la mujer como "el sexo débil" algo con lo que Vox no está de acuerdo: "No promulgamos la igualdad diciendo que somos el sexo débil, no lo somos, luchamos por una ley intrafamiliar que proteja a los más débiles, entre ellos pueden estar los niños, las mujeres, los hombres o los ancianos".

Sobre la brecha salarial, ha dicho que desconoce los estudios que apuntan una discriminación entre lo que cobran hombres y mujeres, y ha afirmado que "nadie" le ha demostrado "que cobra menos por el hecho de ser una mujer". "Al día de hoy no he visto esos datos, yo cobro exactamente igual que mis compañeros", ha agregado.

La diputada andaluza de Vox ha indicado que "la ideología de género criminaliza al hombre por serlo y quiere aventajar a la mujer por ser mujer, por ser más débil que el hombre". "No considero que siempre sea el hombre el maltratador, de hecho hay estadísticas sobre eso aunque desde el 2005 se oculten los datos de los hombres maltratados", ha asegurado señalando que "hay un millón de denuncias y solo 200.000 han sido penalizadas".

Igualmente, ha defendido que "debemos todos, hombres y mujeres, ir en la misma dirección" porque "la mejor forma de buscar la igualdad no es enfrentarnos con el hombre, con quien tenemos un proyecto en común".

Además, Luz Belinda Rodríguez ha sostenido que existe la igualdad real salvo por la Ley contra la violencia de género, de ahí que Vox defienda una ley contra la violencia intrafamiliar y rechace el "adoctrinamiento" en las aulas y en la calle de la "ideología de género".