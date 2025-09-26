Vox Córdoba advierte de "graves irregularidades" en la adjudicación de Cosmopoética y pide "investigar la resolución"

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido este viernes de "graves irregularidades" en la adjudicación y desarrollo del Festival Cosmopoética, que arranca esta misma jornada en la capital, a la vez que ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "investigue la resolución del contrato y penalizaciones por incumplimiento".

En una rueda de prensa, Badanelli ha asegurado que "cada vez que rascamos un poco en este gobierno municipal nos encontramos con sorpresas desagradables". "No sólo hablamos de falta de criterio y rigor, sino de un perjuicio irreparable al prestigio de este festival y, por extensión, al de la ciudad", ha subrayado.

La portavoz ha señalado que, "a pesar de que el festival debería centrarse en la poesía, de los 50 participantes menos de 20 son poetas, incorporándose perfiles muy dispares como actores, cómicos o músicos". "Incluso se incluye como clausura la intervención de Alfonso Guerra, cuyo vínculo con la cultura poética resulta más que cuestionable, con la connivencia de un gobierno del PP con mayoría absoluta", ha apuntado.

Al respecto, Badanelli ha explicado que "la empresa adjudicataria obtuvo la máxima puntuación porque en su propuesta afirmaba que el programa contaría con cuatro premios Nobel y dos Premios Princesa de Asturias, lo que fue determinante para ganar el contrato". Sin embargo, "al revisar el programa vemos que sólo aparece un Premio Princesa de Asturias y ninguno de los cuatro Nobel comprometidos", de modo que "se trata de un incumplimiento flagrante de la oferta presentada", ha avisado.

Desde Vox se ha solicitado por escrito al Servicio de Cultura el requerimiento enviado a la empresa organizadora y, además, se ha exigido a la Junta de Gobierno que "se inicie un expediente sancionador, que se retenga el aval y que se proceda a la resolución del contrato". "En caso de que esto no fuera posible, pedimos que se anule el programa", ha afirmado Badanelli.

Además, la edil ha remarcado que "con sólo tres concejales y recursos limitados hemos tenido que revisar adjudicaciones, ofertas y programas para detectar incumplimientos que nadie más señalaba", a la vez que ha insistido en que "esto demuestra la falta de rigor y solvencia del equipo de gobierno".

Así, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "investigue qué está pasando entre las cuatro paredes del Consistorio, porque cada vez que rascamos, encontramos irregularidades", a la vez que ha manifestado que "esto es un incumplimiento grave, que pasaría desapercibido si Vox no lo denuncia". "¿Cuántas adjudicaciones más se están haciendo en estas condiciones? ¿A cuántas empresas se beneficia indebidamente mientras otras se quedan fuera? La situación es muy preocupante y alguien tiene que poner orden", ha dicho.