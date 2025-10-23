Vox Córdoba critica "creciente inseguridad" en calles ante "pasividad" del gobierno local y pide Policía en Encinarejo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, y el alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Paco Franco. - VOX

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este jueves "la creciente inseguridad en las calles ante la pasividad del gobierno del PP", al tiempo que el alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Paco Franco, ha reclamado la vuelta de la Policía de Barriada en Encinarejo.

En una rueda de prensa, la concejal ha lamentado que "mientras los cordobeses viven con miedo, el Consistorio sigue mirando hacia otro lado". "Llevamos años denunciando lo que todo el mundo ve en la calle: robos, reyertas y agresiones que se repiten cada semana", ha apuntado, para declarar que "nos llamaban locos por decirlo, pero la locura es lo que está pasando en Córdoba".

Según ha expuesto, "los vecinos del Campo de la Verdad, de la zona de la estación o de Encinarejo no se sienten seguros, y no es alarmismo: son datos, son hechos y son víctimas reales". La portavoz de Vox ha recordado que "en las últimas semanas se han producido numerosos incidentes violentos, incluyendo robos, reyertas e incluso intentos de secuestro, con varios detenidos de origen extranjero".

"No se trata de odio ni de alarmismo, sino de exigir que se cumpla la ley y que se proteja a los vecinos", ha remarcado Badanelli, quien ha dicho que "nos merecemos vivir tranquilos, en paz y con respeto por las calles y nuestra cultura".

Por su parte, el alcalde de Encinarejo ha advertido de "la desaparición de la Policía de Proximidad en las barriadas periféricas". "Los vecinos preguntan cada día dónde está el policía de barrio", ha indicado, para manifestar que "se suprimió esa figura y hoy Encinarejo está desprotegido".

Ante ello, ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, "que rectifique y devuelva a los pueblos la seguridad que merecen". "Nosotros, desde el Ayuntamiento de Encinarejo, ponemos nuestras instalaciones a disposición de las patrullas policiales para que tengan presencia permanente en la zona", ha propuesto.

"TRATO DESIGUAL"

Franco ha avisado además del "trato desigual que el Consistorio mantiene con Encinarejo: Parece que a este Ayuntamiento le importa más el color político que la seguridad de los vecinos". "Cuando había un alcalde del PP todo eran facilidades, pero desde que gobierna Vox las cosas han cambiado", ha señalado, para defender que "los vecinos de Encinarejo merecen el mismo respeto que cualquier cordobés".

De este modo, Vox ha exigido al alcalde de la capital que "devuelva la figura del policía de barriada y que adopte medidas urgentes para reforzar la seguridad ciudadana en todos los distritos y municipios". "El miedo no puede ser la norma", de forma que "Córdoba necesita autoridad, orden y protección para todos sus vecinos", han mantenido.