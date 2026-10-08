Vox Córdoba exige al Ayuntamiento de La Rambla terminar el recinto ferial "tras recibir 651.000 euros en subvenciones"

El diputado de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco (segundo por la dcha.), en su visita a La Rambla. - VOX

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El diputado de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado "el retraso de las obras del recinto ferial de La Rambla" y ha exigido al equipo de gobierno municipal que "agilice su finalización", pues la infraestructura "continúa sin estar terminada pese a haber recibido dos subvenciones que suman 651.000 euros".

Así lo ha indicado Vox en una nota en la que ha señalado que "el Ayuntamiento debe responder por la demora de una obra destinada al uso y disfrute de los rambleños". Por ello, Saco ha reclamado que el gobierno municipal "asuma su responsabilidad y dé prioridad a la ejecución de una infraestructura financiada con dinero público".

El diputado provincial ha recalcado que "en 2024 la obra recibió una subvención de 389.000 euros denominada 'Terminación de cubierta espacio recinto ferial'". Además, "en 2025 se concedieron otros 262.000 euros para la 'Finalización recinto cubierto de uso múltiple, La Rambla'". "Lo llame como lo llame, ni está terminada ni está finalizada. Es un espacio muy bonito, pero no es la Sagrada Familia", ha reprochado Saco.

El diputado de Vox ha insistido en que "los vecinos deben poder disfrutar de esta instalación" y ha advertido de que su formación seguirá reclamando al Ayuntamiento que "cumpla con su obligación", ya que, según ha afimrado, "es una obra que debería estar ya terminada y finalizada y siendo disfrutada por todos los rambleños, algo que vamos a seguir exigiendo al equipo de gobierno del Ayuntamiento".

Así las cosas, Saco ha señalado directamente al gobierno municipal como "responsable de impulsar los trabajos y evitar que la demora se prolongue. Cuando se trata del dinero público, la obra, que se paga con el dinero de todos los vecinos, debe ejecutarse con una mayor celeridad", ha subrayado. De este modo, Vox ha exigido que las subvenciones concedidas para terminar el recinto "se traduzcan en una instalación finalizada y abierta a los vecinos".

"Los rambleños merecen respuestas y una gestión que convierta el dinero público en servicios, sin seguir alargando la espera", ha concluido el diputado provincial de Vox.