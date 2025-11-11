Vox Córdoba exige al gobierno local que "cumpla con las mejoras prometidas" para la barriada de Trassierra

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha registrado una pregunta escrita dirigida al gobierno municipal para exigir explicaciones sobre "el retraso en la ejecución de las actuaciones aprobadas en 2021 para mejorar las infraestructuras, la promoción y la seguridad" en la barriada de Trassierra.

En una nota, la edil ha recordado que "dicha moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en junio de 2021, a propuesta de Vox, pero cuatro años después los acuerdos siguen sin cumplirse, dejando sin respuesta las necesidades básicas de los vecinos".

"El gobierno municipal no puede seguir ignorando a Trassierra", ha advertido, para remarcar que "los acuerdos están aprobados por todos y deben ejecutarse". "No se trata de una cuestión partidista, sino de cumplir con los compromisos adquiridos con los vecinos", ha señalado Badanelli.

Desde Vox han lamentado que "Trassierra siga sufriendo graves carencias en servicios básicos e infraestructuras, pese a las reiteradas promesas del alcalde y su equipo". "La falta de mantenimiento, las deficiencias en la vía pública y la ausencia de medidas de seguridad continúan afectando a la vida diaria de los vecinos", ha aseverado.

Según ha expuesto, "entre las demandas más urgentes trasladadas por los residentes se encuentra la instalación de iluminación en la calle Soldado Solimán del Pozo, una vía del casco urbano de la que nacen tres callejones y en la que se concentran varias viviendas que permanecen sin luz pública".

"Estamos hablando de una cuestión elemental de seguridad y dignidad", ha apuntado, para subrayar que "los vecinos llevan años reclamando algo tan básico como alumbrado público y el Ayuntamiento sigue sin actuar". "Ya no hay excusas", ha insistido la portavoz.

"INVERSIONES REALES EN BARRIOS"

Ante ello, Vox ha exigido al gobierno municipal que "priorice las inversiones reales en los barrios frente a los gastos superfluos, y que ejecute de inmediato las actuaciones comprometidas en Trassierra".

"Es incomprensible que se sigan destinando recursos a propaganda o a políticas ideológicas mientras hay zonas de Córdoba que siguen a oscuras y sin infraestructuras adecuadas", ha expresado Badanelli.

Así, el grupo municipal Vox ha reiterado su "compromiso con los vecinos de todos los barrios de Córdoba" y ha recordado que "la política útil se demuestra con hechos, no con titulares ni anuncios vacíos".