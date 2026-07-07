Vox Córdoba pide actuación "urgente" que garantice seguridad del paso de peatones de la calle Nuestra Señora de Merced

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha registrado una pregunta para el Pleno del jueves con el objetivo de que el gobierno municipal explique qué medidas piensa adoptar y en qué plazo para reparar el estado del paso de peatones situado a la altura del número 11 de la calle Nuestra Señora de la Merced, en la barriada de Fátima.

En una nota, la portavoz de Vox, Marta León, ha señalado que "esta iniciativa nace tras las numerosas quejas trasladadas por los vecinos de la zona, que denuncian el mal estado del firme y el riesgo que supone para quienes cruzan diariamente por este punto".

"Estamos hablando de un paso de peatones utilizado cada día por familias con niños, personas mayores y numerosos vecinos que se ven obligados a cruzar con rapidez para evitar tropezones y caídas debido al deterioro del asfalto", ha explicado León.

Además, la portavoz ha recordado que "esta vía soporta un importante volumen de tráfico, ya que constituye uno de los accesos habituales hacia el Polígono de Pedroches, lo que incrementa aún más la necesidad de garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores".

"El mantenimiento de las calles no puede depender de que los vecinos lleven meses denunciando una situación peligrosa", ha manifestado, para afirmar que "la seguridad vial debe ser una prioridad y el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar antes de que ocurra un accidente".

Por ello, Vox preguntará al gobierno municipal "qué actuaciones concretas tiene previstas para reparar este punto y cuál es el calendario previsto para ejecutar las obras, con el fin de devolver la seguridad a una de las zonas más transitadas de la barriada".

Según ha expuesto León, "los cordobeses pagan cada vez más impuestos y merecen unos servicios públicos básicos en condiciones", a lo que ha agregado que "lo mínimo exigible es que el Ayuntamiento mantenga en buen estado unas infraestructuras tan esenciales como los pasos de peatones".