Vox Córdoba pide explicaciones y medidas ante el "grave déficit de infraestructuras eléctricas" en Lucena

Archivo - El diputado de Vox por Córdoba José Ramírez del Río. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones y medidas urgentes ante el "grave déficit de infraestructuras eléctricas que afecta a Lucena y a otros municipios de la provincia de Córdoba".

Según ha valorado la formación en una nota, esta situación se arrastra desde hace años y está provocando "importantes perjuicios" para vecinos, empresas y promotores, "al impedir el acceso al suministro eléctrico en viviendas ya construidas, frenar nuevos proyectos empresariales, paralizar inversiones y limitar el desarrollo económico de la comarca".

En su iniciativa parlamentaria, Del Río ha preguntado al Ejecutivo si los recientes cortes de suministro registrados en la zona "guardan relación con la insuficiencia de las infraestructuras eléctricas existentes" y ha reclamado conocer qué medidas concretas tiene previsto adoptar para poner fin a un problema "que condiciona el crecimiento de numerosos municipios cordobeses".

Asimismo, el diputado de Vox ha solicitado al Gobierno que informe sobre el número de proyectos residenciales y empresariales que han quedado bloqueados como consecuencia de la "falta de capacidad de la red eléctrica".

Al hilo, Del Río ha señalado que "es inadmisible que una provincia con el potencial económico e industrial de Córdoba lleve cerca de dos décadas sufriendo unas infraestructuras eléctricas claramente insuficientes". "Los cordobeses no pueden seguir viendo cómo se frenan oportunidades de empleo, inversiones y desarrollo por la falta de planificación del Gobierno", ha afirmado.

En esta línea diputado nacional ha insistido en que garantizar un suministro eléctrico suficiente y de calidad es una "condición imprescindible para fijar población, atraer empresas y favorecer el crecimiento económico de la provincia". Por ello, Vox ha exigido al Ejecutivo que actúe de "forma inmediata" y dote a la zona de las infraestructuras necesarias para responder a las necesidades presentes y futuras de Córdoba.