Vox Córdoba reclama una política migratoria que "proteja los servicios públicos y seguridad de los cordobeses"

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba José Ramírez del Río. - VOX

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba José Ramírez del Río ha reclamado este sábado una política migratoria que "tenga en cuenta la enorme presión que soportan los servicios públicos y las dificultades de los cordobeses para acceder a la sanidad, las ayudas sociales y la vivienda".

Según ha expuesto el candidato en una nota, "hay familias esperando una cita médica, españoles que no consiguen acceder a una ayuda y jóvenes que no pueden encontrar una vivienda", a lo que ha agregado que "las administraciones tienen que darles respuestas". "No podemos seguir exigiendo esfuerzos a los ciudadanos mientras sus necesidades quedan sin atender", ha señalado.

Ramírez del Río ha defendido "el control de las fronteras, el retorno de quienes entren ilegalmente y una inmigración vinculada al trabajo y a la contribución al sostenimiento de los servicios públicos". "Nuestro sistema social se sostiene con el esfuerzo de los españoles y no podemos permitir que se utilice para vivir de las prestaciones sin contribuir a sostenerlo", ha afirmado.

En materia de seguridad, ha citado que "el número de adultos condenados de nacionalidad extranjera en la provincia de Córdoba aumentó un 13,9% en 2025 respecto a 2024, según datos del INE".

"Quienes vienen a España deben respetar nuestras leyes", ha sostenido, para apuntar que "los extranjeros que delincan deben ser expulsados y regresar a sus países". Proteger a los vecinos y garantizar unos servicios públicos que funcionen exige firmeza y decisiones", ha expresado.