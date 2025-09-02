Vox cree que el dato de paro de agosto "confirma" que la situación del empleo en Andalucía "no es buena"

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes "preocupantes" los datos de paro registrado correspondientes al pasado mes de agosto que se han conocido este martes --que reflejan un aumento en 1.756 personas del número de desempleados en la comunidad autónoma--, y ha sostenido que la subida "confirma" lo que "sólo Vox viene denunciando desde hace meses", que es que "la situación del empleo en Andalucía no es buena".

En esa línea, y en una atención a medios en el Parlamento andaluz, el portavoz de Vox ha remarcado que "el paro ha subido" en Andalucía, al igual que "la destrucción de empleo".

Según ha informado Vox en una nota, Gavira ha subrayado que Vox dice "incluso en la época en la que se crea empleo" que "la realidad no es la que dibujan PP y PSOE", ya que "el empleo que se está creando en nuestra tierra es un empleo estacional, normalmente va vinculado a la Navidad y al verano", por lo que "es un empleo precario y de salarios bajos", ha añadido.

En esa línea, Gavira ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de utilizar "los mismos argumentos que la ministra comunista (de Trabajo) Yolanda Díaz, o que incluso la propia María Jesús Montero" --vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A-- "cada vez que habla de empleo".

Frente a ello, el representante de Vox ha apuntado que "la cuenta que hay que hacer es muy fácil, simplemente hay que sumar el número de parados reales que tiene Andalucía, más el número de fijos discontinuos inactivos que hay en nuestra tierra, para conocer el número de parados reales que tiene Andalucía", y ha lamentado que "esa es la cuenta que nadie quiere hacer, porque si se hace se comprobará que el paro en Andalucía no ha bajado tanto como presumen PP y PSOE".

"Ni 'populares', ni socialistas; ni en el Gobierno de España, ni el Gobierno de Andalucía; ni Sánchez, ni Montero, ni Moreno Bonilla son capaces de eliminar el principal lastre de crecimiento que tiene nuestra tierra, que es el desempleo", ha aseverado Gavira, quien ha remarcado que "el paro es la principal preocupación que tenemos los andaluces", como queda reflejado en cada barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) que "saca el Gobierno de Andalucía", según ha añadido.

Para el portavoz de Vox en Andalucía, "es el momento de las respuestas y de las soluciones", y "la única forma que hay de crear empleo es dar facilidades a quienes crean trabajo, y estas son las empresas", según ha añadido para apostillar a continuación que el problema es que "España es uno de los países más caros de la Unión Europea para contratar".

Finalmente, Manuel Gavira ha sostenido que Andalucía tiene que "aspirar a que, donde hay un empleo estacional, que haya un empleo estable; que donde hay un empleo precario, haya un empleo de calidad, y que donde hay un empleo de salarios bajos haya un empleo de salarios altos", y para conseguirlo "hay que ayudar simplemente a quienes crean trabajo", ha sentenciado el portavoz de Vox.