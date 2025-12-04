Vox cree que la propuesta de la Comisión Europea "dejaría heridos de muerte" a los pescadores de Motril

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso. - VOX

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha reprochado a la Comisión Europea su propuesta de limitar en 2026 a 10 días las jornadas de pesca para las artes de arrastre en el Mediterráneo, lo que --según ha dicho-- sería un "atentado" que dejaría "heridos de muerte" a los pescadores de Motril.

"La Comisión Europea tiene un propósito claro: acabar con el sector primario en España. Tanto el PP como el PSOE solo ponen encima de la mesa planes y objetivos que atentan contra la agricultura, la ganadería o la pesca", ha criticado Rodrigo Alonso.

"Desde Vox rechazamos el acuerdo comercial de España con Mercosur que el PSOE de Pedro Sánchez lleva defendiendo desde el año 2019 y al que se le ha sumado definitivamente el PP" a la vez que "alertamos de que este acuerdo no va a salvaguardar los intereses del sector primario y nosotros exigimos que todo el producto que entra en España procedente de un país extra comunitario cumpla exactamente con los mismos requisitos que cumplen los productos nacionales", ha explicado.

Rodrigo Alonso ha visitado este jueves una explotación de productos subtropicales y una empresa hortofrutícola en donde ha constatado el principal problema al que se enfrenta este sector de la costa granadina: la falta de agua para los cultivos.

"La presa de Rules tiene en este momento una capacidad del 64% de su embalse pero los agricultores de Almuñécar no pueden usar este agua para sus cultivos".

"Pedro Sánchez, con su actitud criminal, dejó pasar la oportunidad para poder haber utilizado fondos europeos y construir, como mínimo, el desglosado tres de la presa para hacer llegar el agua a Almuñécar", ha censurado Rodrigo Alonso.

"Ayer le preguntamos al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía que qué iba a hacer con los 5.800 millones de euros que tiene la consejería pendientes de ejecutar y no tuvimos ninguna respuesta. Vox propuso con esos 5.800 millones acometiese la obra de los desglosados de Rules para que toda la costa granadina pueda regar", ha explicado el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

En Vox "tenemos un planteamiento muy claro y queremos poner en marcha un plan nacional que lleve el agua de los lugares en donde sobra hasta las zonas en donde haga falta", ha aclarado Rodrigo Alonso, para quien "es imprescindible que se hagan todas las canalizaciones de Rules y que no les cueste un céntimo a los regantes, ya que deben ser los gobiernos de Pedro Sánchez y Moreno Bonilla quienes avalen esas obras".

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, a su vez, ha anunciado una enmienda a los presupuestos de 2026 de la Junta para la bonificación en el 99 por ciento del canon de regulación y de las tarifas de utilización de la cuenca mediterránea que en la zona de Almuñécar y Motril beneficiaría, por ejemplo, a la comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, ya que se ahorraría unos 6 millones de euros, según ha concluido Rodrigo Alonso.