Vox critica "abandono" de Gobierno y Junta a empresarios andaluces: "Si no se les apoya, la economía se resiente"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha reunido este martes con el Círculo Empresarial para el Desarrollo de Écija (CEDE) - VOX

ÉCIJA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes el "abandono" al que el Gobierno central y la Junta tienen sometido a empresarios andaluces y ha advertido de que si no se les apoya, la economía "se resiente".

Así se ha pronunciado Gavira tras mantener una reunión con el Círculo Empresarial para el Desarrollo de Écija (CEDE), con el que ha abordado "las preocupaciones y las demandas que tiene la clase empresarial" del municipio, que se ha "hecho a sí misma".

Entre las preocupaciones, el portavoz de Vox ha lamentado que "nos han hablado de los problemas que tienen de infraestructura o carretera para poder traer más empleo y crear más riqueza en esta ciudad". Asimismo, Gavira ha recalcado que el Círculo Empresarial para el Desarrollo de Écija "nos ha hablado de problemas relacionados con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la presa de San Calixto". "Nos han dicho muchas de las necesidades que tienen para hacer crecer esta zona de Sevilla", ha sentenciado.

El portavoz de Vox ha asegurado que "hay que apoyar lo que nos demanda este círculo empresarial para el desarrollo de Écija" porque "si no ayudamos a quienes crean riqueza y empleo, desgraciadamente la situación económica de esta zona también se va a resentir."

En relación a los presupuestos de la Junta de Andalucía, Gavira ha afirmado que "vamos a incluir las demandas que nos ha hecho, en este caso, el CEDE" ya que esta zona de Sevilla "también merece ser considerada por parte de las administraciones", porque "el estado de abandono y de dejadez repercute en los habitantes".

A este respecto, el portavoz parlamentario ha advertido de los problemas en Écija que "cada vez tiene menos población y tiene un problema sanitario ya que tienen que desplazarse a Osuna o a Sevilla". Además, Gavira ha criticado la situación de los servicios por parte del Gobierno de Juanma Moreno en esta parte de Andalucía que "se encuentran muy deteriorados".

Por otro lado, Gavira ha recordado que "cuando uno va a reunirse" con empresarios de otras partes de Andalucía "normalmente siempre te cuentan lo mismo". En este sentido, el portavoz de Vox ha afirmado que "si te reúnes con autónomos te hablan de las cuotas de autónomos" y "te dicen que necesitarían que fuera una cuota cero durante más tiempo". Del mismo modo, ha señalado que los autónomos "te dicen que necesitan ayuda para las contrataciones", así como que "tienen muchas cargas burocráticas".