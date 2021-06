Vox critica la ausencia de Carmen Castilla este viernes en la comisión de la Faffe

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, se ha pronunciado este martes por la incomparecencia de la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), apuntada por este partido, para afirmar "no estar sorprendido" por la decisión de la secretaria general de UGT-A.

En un comunicado de réplica que el sindicato ha hecho llegar a Europa Press afirma que "UGT Andalucía no tiene ninguna acusación relacionada con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), por lo que, no entendemos qué puede aportar el sindicato en una comisión de investigación parlamentaria relacionada con tal Fundación".

En la agenda del Parlamento de Andalucía, publicada el viernes anterior a la semana de actividad, se señala para este viernes, día 18, la comparecencia de la representante legal de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Carmen Castilla.

El sindicato ha puesto de manifiesto que "en cualquier caso, la citación recibida es al "representante legal de UGT Andalucía", no a nuestra secretaria general, por lo que no llegamos a comprender el interés del diputado ultraderechista para que sea ella quien comparezca, y no otro u otra representante legal".

"UGT Andalucía, volvemos a reiterar, no está imputada en ninguna causa legal, de ninguna índole", ha apostillado el sindicato en su nota.

Vox ha argumentado que "la líder andaluza del sindicato corrupto ha optado por esconderse alegando "motivos personales" para así evitar tener que dar explicaciones sobre el papel de UGT en la trama criminal de la Faffe y cómo sus dirigentes se beneficiaron en el que es uno de los múltiples casos de corrupción del PSOE-A", según ha explicado por medio de una nota.

"Envían a la secretaria de Organización porque la casta sindical sabe que su secretaria general puede meter la pata y dar información que ponga en muy mal lugar a UGT", ha expresado Alonso.

Rodrigo Alonso también ha recordado que hace apenas unas semanas, Juanma Moreno estuvo "muy cómodo" con Carmen Castilla en el congreso que celebró UGT-A. "¿Qué pensará el presidente al saber que su buena amiga se niega a comparecer en la Faffe?", se ha preguntado el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

VOX: EXIGIMOS A MORENO QUE EXPLIQUE LOS FAVORES A UGT

"Desde Vox seguimos exigiendo a Juanma Moreno que explique a los andaluces todos los favores que está realizando al sindicato socialista de las mariscadas y los maletines", ha proseguido afirmando el portavoz adjunto de este partido en el Parlamento de Andalucía.

"Mientras Moreno Bonilla se dedica a salvar de la ruina a UGT-A, los traidores de los trabajadores se burlan de los andaluces escondiendo a sus líderes para que no hablen de sus tropelías sindicales", ha sostenido Rodrigo Alonso.

"Ya sabemos cómo se las gastan los sindicatos traidores. No vienen a declarar a la Faffe pero para pedir prestaciones son los primeros", ha sostenido Alonso.

A juicio de Vox, "el sindicato corrompido vuelve a demostrar que su objetivo primordial no es el de trabajar en beneficio de los andaluces, sino el de protegerse y seguir viviendo de las subvenciones que ahora recibe del Gobierno de Juanma Moreno".

El parlamentario de Vox Andalucía ha remarcado que "venga quien venga" a declarar a la comisión de la Faffe, "Vox será duro en sus preguntas para que los andaluces puedan saber cómo el PSOE y sus compinches les robaron millones de euros".

DEMANDA DE UGT CON ALONSO POR CALUMNIAS

El sindicato ha argumentado que "el alegato falaz y colérico que ha vertido el diputado ultraderechista contra nuestra secretaria general, sólo puede entenderse como reacción virulenta a la demanda presentada por UGT contra él, por calumnias", de la que ha indicado que por la cual debe comparecer en un juzgado este jueves, día 17, un día antes de la comparecencia de un representante de UGT en comisión parlamentaria, dentro del acto de conciliación previo a la interposición de querella, por las expresiones contra el sindicato realizadas en la red social Twitter el 26 de abril, en las que acusó a UGT de haber robado dinero público.

UGT Andalucía ha sostenido que "Carmen Castilla fue la primera que calificó de "repugnante" el uso de una "tarjeta black" de la Faffe, en un club de alterne de Sevilla, según declaraciones realizadas el 11 de julio de 2018, tanto porque dichos locales "deberían desaparecer del país como porque se haya usado para ello dinero público de una fundación vinculada a la Junta", pronunciamiento público al que suma que Castilla accedió a la Secretaría General de UGT-A en enero de 2014, por lo que esgrime que fueron tres años después de que la Faffe se liquidara en 2011.

"Una razón más, la cronológica, por la que no se entiende el interés en que comparezca, específicamente ella", ha apostillado el sindicato.