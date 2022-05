Vox critica que el Ayuntamiento de Córdoba "no se va a gastar nada en 2022" para la base logística del Ejército

CÓRDOBA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este viernes que "el Consistorio no se ha gastado nada en 2021, ni se lo va a gastar en 2022" para la base logística del Ejército de Tierra en la capital y considera que el alcalde, José María Bellido (PP), "sólo está intentando estirar el chicle para intentar hacer suyo un proyecto que no lo es".

En una rueda de prensa, la concejal ha reprochado que el regidor "vuelve a vender los 25 millones de la base", cuando "lleva desde enero de 2020 hablando de lo mismo y dijo que su obligación era sacar adelante los presupuestos para que saliera adelante el proyecto".

Al hilo, la portavoz del grupo ha recordado al alcalde que "los compromisos adquiridos con Vox no son sólo presupuestarios", de modo que "esto no es cuestión de compromiso, sino de lealtad a Vox", recordándole que "es alcalde gracias a las abstención de Vox", por lo que le ha pedido que "no olvide que tiene nueve concejales de 29 y que puede gobernar gracias a que Vox lo permitió, anhelando un cambio para esta ciudad que no ha sabido llevar a cabo".

En este sentido, Badanelli ha comentado que "tirando de hemeroteca se puede señalar que desde 2020 este gobierno se comprometió con Vox a la piscina del Camping, el arreglo de Campo Santo de los Mártires, la piscina de Levante, la rehabilitación de la ermita de San Martín, la remodelación de Gran Vía Parque, la partida presupuestaria para la mejora en bomberos y policías y la innovación completa de Portocarrero".

Sin embargo, ha advertido de que "se acaba el mandato y ninguna de estas cosas ha pasado", porque, a su juicio, "nunca ha habido voluntad de hacerlo", de ahí que haya dicho que "mienten este alcalde y este equipo de gobierno más que hablan".

Al respecto, la portavoz municipal de Vox ha pedido a Bellido que "explique a los vecinos de Camping y Valdeolleros por qué no se atienden a sus demandas, por qué es un barrio de tercera para este gobierno, o a los bomberos, que les explique por qué se les ningunea".