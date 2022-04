Vox critica el "cachondeo" de Moreno con la fecha de elecciones: "Esto no es serio. Falta al respeto a los andaluces"

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles el "cachondeo" que tiene el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la fecha de las elecciones andaluzas. "Esto no es serio. Está faltando al respeto a los andaluces", ha apuntado.

En rueda de prensa, Gavira ha insistido en que estamos ante una "tomadura de pelo" del presidente que, "con sorna" se ha dedicado a decir que iba a "reflexionar debajo de un paso" de la Semana Santa o al plantear que las elecciones podrían ser en un día laborable.

"Moreno está demostrando que no es nada serio. No es nada serio lo que está haciendo", según ha recalcado Gavira, para quien el presidente convocará las elecciones cuando "mejor le venga" a él y al PP, porque Andalucía "no le interesa".

Ha recordado que Vox lleva pidiendo elecciones andaluzas desde hace meses porque el actual Gobierno andaluz es "frágil e inestable" al contar con un socio, Ciudadanos (Cs), que está "roto".

Ha indicado que Vox se presenta a las elecciones para "ganarlas" y que Andalucía cuente con gobierno "fuerte y estable" que no le haga el "juego a la izquierda" y que ni piense "en socialista" como sí le está pasando al actual Ejecutivo de Juanma Moreno.

Para Gavira, Andalucía requiere de "responsabilidad y seriedad y no el cachondeo que estamos viviendo en las últimas horas" sobre la fecha de las elecciones.

CANDIDATO DE VOX A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

En cuanto a si hay alguna decisión sobre el candidato o candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira ha indicado que cuando Moreno le de al botón de la convocatoria electoral, a los pocos días, el Comité Ejecutivo Nacional del partido designará a la persona y ha expresado que él no está preocupado por este asunto.

"En Vox somos todos soldados y haremos y cumpliremos en el destino que nos manden", ha señalado Manuel Gavira, quien ha indicado que él no se ha postulado como candidato a la Presidencia de la Junta porque está a disposición de su partido y de su presidente, Santiago Abascal.

Ha asegurado que la designación del candidato, en Vox, no genera ningún tipo de "problema ni de conflicto ni es fuente de enfrentamiento".

Gavira ha querido dejar claro que él no tiene ninguna

información sobre el candidato y duda "de que alguien la tenga" porque la decisión la tiene el Comité Ejecutivo Nacional de Vox.

POSIBLE ESCENARIO TRAS LAS ELECCIONES

Respecto al posible escenario que se podría dar tras las elecciones, con un PP-A como partido más votado pero que necesitaría el apoyo de Vox, según apuntan las encuestas, Gavira ha manifestado que Vox no le va a "regalar" votos al Partido Popular.

"Que no se hagan números con nosotros si no es cumpliendo", según ha sentenciado el portavoz parlamentario, quien ha recordado que si Andalucía no cuenta con Presupuestos para 2022 es porque el Gobierno de Juanma Moreno no cumplió los acuerdos firmados con Vox.

"Ahora no vamos a hacer cábalas sobre el escenario tras las elecciones", según ha dicho Manuel Gavira, quien ha apuntado que su partido va a poner "toda la carne en el asador" para salir a a ganar las elecciones. Se ha mostrado seguro de que en la sociedad hay mucho "descontento" con el actual Gobierno andaluz porque no se aprecia un "cambio" como tal en esta comunidad. Ha apuntado que, por ejemplo, los datos del paro son los mismos que había cuando gobernaba el PSOE-A.

