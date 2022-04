Moreno sigue reflexionando si adelanta elecciones a junio y abre la puerta a convocarlas en viernes o sábado

MÁLAGA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que continúa manteniendo una "reflexión serena" sobre si convoca las elecciones andaluzas el próximo mes de junio y ha dejado abierta la puerta a que se celebren un viernes o un sábado en lugar de un domingo, como ha pasado tradicionalmente en esta comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Museo Picasso de Málaga, Moreno, que ha comparecido acompañado del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha indicado que en la reunión de hoy se ha hablado de este asunto y que, de hecho, se ha abierto una "reflexión serena", tanto en el seno del Ejecutivo como en contactos con diversas esferas de la sociedad, sobre cuál es el mejor momento para celebrar los comicios.

Según el presidente, se trata de ver qué interesa más a Andalucía en este final de legislatura porque es un hecho que ya está prácticamente "concluida" y "tocando a su fin". Tras recalcar que la potestad sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones es exclusiva de él, ha indicado que a la hora de tomar una decisión sólo tendrá en cuenta el interés general de los andaluces.

"No tengo una decisión tomada, pero si confirmo que lo mejor para Andalucía es que sean antes del verano, serán antes del verano", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido que respeta la opinión de su vicepresidente de rechazo a elecciones antes de julio. "Pero la decisión es mía", ha apuntado.

"Este no va a ser ni el último Consejo de Gobierno ni el penúltimo", ha dicho el presidente de la Junta, quien ha agregado en tono coloquial que no iba a decir "ni pío" sobre si las elecciones podrían ser el domingo 19 o el domingo 26 de junio, tras ser preguntado sobre esas dos fechas. "¿Por qué no pueden ser en viernes o sábado?", ha planteado Moreno, apuntando que no hay que dar por hecho que tengan que ser en domingo.

"Todo está abierto. Quedan cosas por despejar", ha insistido el presidente de la Junta, quien ha expuesto que sí ha podido comprobar que "todo el mundo" con quien ha consultado los posibles escenarios suele coincidir en que es fundamental arrancar el año 2023 con unos Presupuestos de la comunidad, sobre todo, en el actual contexto económico tan complejo.

Ha indicado que, he hecho, con las actuales "turbulencias económicas" su Gobierno, que este presente ejercicio cuenta con los presupuestos prorrogados de 2021, está teniendo "severas limitaciones" en su capacidad contable y administrativa, puesto que se han adjudicado proyectos de obras que ahora mismo los adjudicatarios no son capaces de desarrollar y piden un modificado de la obras.

En este sentido, el presidente ha señalado que, sin duda, contar con unos nuevos Presupuestos en 2023 es un instrumento "poderoso para intentar atenuar lo que nos viene encima", como una posible subida de los tipos de interés, al tiempo que supone dar "seguridad" a las familias y a la economía. "Hay que tener la capacidad institucional, administrativa y política de hacer las cosas bien para Andalucía", ha dicho.

"Yo yo no puedo aprobar un presupuesto si no tengo un Gobierno formado a finales de agosto o principios de septiembre para que en noviembre esos presupuestos estén en la Cámara andaluza y comience su debate", ha sentenciado.

DECISIÓN "PRONTO"

Moreno ha insistido en que "todo está en periodo de reflexión" y la decisión sobre la fecha de las elecciones llegará "pronto". "Estoy intentado por todos los medios acertar", según ha indicado el presidente, quien ha indicado que si pensara "en sus intereses" lo que le convendría es llegar hasta el final de legislatura en otoño y no dejaría de inaugurar importantes proyectos. "¿Por qué voy a dejar atrás la sentencia de los ERE, que es el mes que viene, o la aprobación del dictamen de la comisión de investigación de la Faffe?", según ha preguntado Juanma Moreno.

"Todo esto favorece los intereses del Gobierno y, por lo tanto, me interesaría retrasar (las elecciones) para que todas esas cosas se produjeran. Tiene que haber algo muy fuerte y poderoso para que yo recline mis intereses personales y vaya hacia los intereses colectivos", según ha indicado Moreno, quien ha recalcado que lo que tiene claro es que por encima de sus intereses y los de su Ejecutivo, siempre van a estar los intereses de los andaluces y Andalucía.

Ha agregado que a él incluso le "favorecen" las "malas políticas" que está desarrollando el Gobierno de Pedro de Sánchez, que se va a "desgastar" en los próximos meses: "Pero estoy declinando la posibilidad de galopar sobre esa crisis porque estoy pensando sólo en Andalucía y en los andaluces".

Ha recalcado que tiene la satisfacción y la serenidad de que está pensando en el interés general de los andaluces y mientras sea así, está seguro de que no se va a "equivocar nunca".