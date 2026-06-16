Vox critica que el Gobierno de la Diputación de Córdoba se apoya en la izquierda para sacar adelante los remanentes

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este martes que el presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, "vuelva a sacar adelante un proyecto económico de enorme importancia para la provincia gracias al apoyo de la izquierda", pues "ya ocurrió con los presupuestos y ahora sucede con los remanentes".

Según ha informado Vox en una nota, Saco ha lamentado que "Fuentes vuelve a encontrar en la izquierda los apoyos necesarios para seguir gobernando, algo a lo que, por desgracia", están "acostumbrados desde el inicio del mandato". La forma de gobernar del PP en la Diputación "no es sino una continuidad de los gobiernos de izquierda de años anteriores", motivo por el que Vox ha rechazado "respaldar unos remanentes que, además, se han pretendido negociar de forma improvisada y sin la seriedad que merecen los cordobeses", ha añadido.

Tal y como ha expresado, en Vox no quieren "negociaciones parciales ni medidas aisladas", no quieren "un documento incompleto apenas una hora antes de la comisión para pretender alcanzar un acuerdo de última hora", ha dicho Saco, asegurando que Vox se toma "muy en serio" su responsabilidad y cree que la provincia "merece una planificación y una negociación real".

El portavoz provincial ha insistido en que Vox quiere "un cambio profundo en la Diputación y acabar con las políticas heredadas del socialismo", algo que, a su juicio, "Salvador Fuentes sigue empeñado en mantener", pues "mantiene un auténtico idilio con una izquierda que es mucho más complaciente que Vox a la hora de alcanzar acuerdos, porque al fin y al cabo las medidas que hoy se aplican son las mismas que la propia izquierda defendía durante el anterior mandato".

Así las cosas, Saco ha querido diferenciar, además, entre "la dirección provincial del PP y otros gobiernos populares con los que Vox sí ha sido capaz de alcanzar acuerdos". "Existen otros gobiernos del PP con los que sí es posible entenderse y llegar a acuerdos. Si Fuentes quiere acabar con el legado del PSOE, negociar con tiempo, estudiar conjuntamente las prioridades y alcanzar pactos serios para transformar la provincia, que cuente con Vox", ha señalado Saco, quien ha advertido de que "si lo que pretende es seguir gobernando con las mismas políticas y apoyándose en la izquierda, entonces no hay nada de qué hablar".

Para concluir, Saco ha asegurado que Vox seguirá defendiendo "una Diputación al servicio de los municipios, las familias y las necesidades reales de los cordobeses", y no "la continuidad de un modelo agotado que cambia de siglas pero mantiene las mismas políticas de siempre".