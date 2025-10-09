Vox critica "la incapacidad del PP" para evitar que las calles de Granada "se conviertan en un vertedero de muebles"

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha alertado este jueves de lo que ha calificado como "alarmante aumento de enseres abandonados en la vía pública" en Granada, advirtiendo de la "incapacidad del PP", en el gobierno local, para evitar que las calles "se conviertan en un vertedero de muebles".

Según ha apuntado Vox en una nota de prensa, se está "convirtiendo toda la ciudad en un gran vertedero de muebles usados que se depositan sin control en calles, con el consiguiente problema para la salud pública de los granadinos".

La portavoz y la viceportavoz del grupo municipal, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, y la coordinadora de Vox en el distrito Chana, Marisa Ávila, han indicado, durante una visita al Cerrillo de Maracena en la que han estado acompañadas por representantes vecinales del barrio, que han podido comprobar "el grave problema con el abandono de enseres en la vía pública y la suciedad en general".

Este, según han proseguido, "queda de manifiesto en calles como Periodista Ricardo Martínez Pérez, donde los ciudadanos más incívicos arrojan a diario muebles, ventanas o materiales de construcción, una situación que requiere de medidas urgentes por parte del equipo de gobierno del PP para acabar con esta conducta que está sancionada en la ordenanzas municipales".

Entre las quejas y propuestas de la Asociación de Vecinos del Cerrillo de Maracena, destacan, ha detallado Vox, "la suciedad y las pintadas vandálicas en el Parque Adriano, la falta de poda de los árboles de calle Esopo que genera puntos oscuros al tapar la luz de la farolas, la necesidad de un aparcamiento en batería en la calle Periodista Ricardo Martínez Pérez o la inclusión en el Plan asfáltico de las vías Periodista Rafael Gago o Periodista Francisco Fernández de la Cruz".

En materia de movilidad, según ha proseguido Sánchez Agustino, desde la Asociación de Vecinos del Cerrillo de Maracena "nos trasladan que no existe una conexión con la Chana mediante transporte público, por lo que proponen que la línea N-9 una ambos barrios".

La portavoz de Vox también se ha hecho eco de las quejas vecinales por la "falta de señalización de la Zona de Bajas Emisiones, que se repite en otros puntos de la ciudad, y supone la imposibilidad de dar marcha atrás y evitar la sanción".