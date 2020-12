Vox critica que los inmigrantes llegaran a la provincia sin "ningún tipo de control sanitario"

GRANADA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Granada en el Congreso, Macarena Olona, ha criticado este viernes la gestión por el Gobierno de la llegada a la provincia procedentes de Canarias de unos 200 inmigrantes a los que ha señalado que, a su llegada al Aeropuerto Federico García Lorca, en Chauchina, en el área metropolitana granadina, no se les practicó "ningún tipo de control sanitario".

Se ha referido, en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Granada, acompañada del Grupo municipal de su formación, a las palabras de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, cuando aseguró que se les practica un PCR cuando llegan a territorio nacional.

A este respecto, Macarena Olona ha incidido en que las pruebas a las que son sometidos estos inmigrantes a su llegada a Canarias se les realizan cuando "son interceptados" si bien, posteriormente, pasan "72 horas" en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Allí están "en contacto con otros inmigrantes ilegales" y se "están produciendo focos de contagios" de covid-19, como ha indicado que se ha demostrado con un grupo de 16 que "sí se ha conseguido interceptar" a su llegada a Valencia, con "dos positivos". "Ese control no se ha hecho en Granada", ha apostillado Olona.

La dirigente de Vox ha lamentado que se desconoce donde se encuentran "en este momento" los inmigrantes llegados a Granada, y ha vuelto a reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "devoluciones en frío, en caliente y en templado a quienes no cumplen la ley", pero no "de Canarias a la Península" porque las islas son España y en ellas "se está produciendo una auténtica invasión migratoria", com ha dicho que reconocen "los propios socialistas radicados" en esta región.

Igualmente, Macarena Olona ha denunciado "la absoluta descoordinación" entre los ministerios con competencias en Defensa, Migraciones e Interior, el cual, al hilo de esta polémica, reiteró, en un comunicado remitido a los medios, que "no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península" y que "ni lo ha hecho en el pasado ni lo hace en la actualidad", calificando las informaciones que indican lo contrario como "falsas" y carentes de "rigor".