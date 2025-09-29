Vox critica en Lucena (Córdoba) el "engaño del PSOE a los mutualistas" y pide una "pasarela real hacia el RETA"

LUCENA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), Laura Sánchez, han mantenido un encuentro con el decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea, para abordar "el grave problema que afecta a miles de profesionales mutualistas en España y, de manera especial, a abogados cordobeses".

Según ha informado Vox en una nota, durante la reunión, Ramírez ha reiterado la "firme posición" de su partido "frente a la Proposición de Ley del PSOE sobre las mutualidades alternativas", que considera "un engaño y un parche que no resuelve la situación de los afectados".

A su juicio, el PSOE "ha actuado con una enorme hipocresía", pues "ha utilizado la fórmula de la Proposición de Ley para eludir controles y esconder décadas de dejación de funciones, tanto de gobiernos socialistas como del Partido Popular".

Ramírez ha explicado que "miles de abogados fueron obligados durante años a cotizar en mutualidades, sin capacidad de elección, y ahora se encuentran con pensiones ridículas, muchas de ellas inferiores incluso a las no contributivas, pese a haber servido durante décadas a la sociedad española, incluyendo la atención gratuita a personas sin recursos".

Ante la iniciativa socialista, Vox ha defendido en el Congreso de los Diputados "una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que garantiza una pasarela real, voluntaria y universal entre las mutualidades y el RETA". Ello conllevaría "el reconocimiento íntegro de los años cotizados en mutualidades, conforme al principio de 'uno por uno', es decir, cada día cotizado en la mutualidad debe contarse como un día en el RETA", según ha precisado José Ramírez.

Además, Vox defiende "la necesidad de proceder a la inclusión de los mutualistas ya jubilados o en situación de especial vulnerabilidad, y la continuidad de las mutualidades únicamente si garantizan pensiones mínimas dignas y cumplen estándares equivalentes al sistema público".

"No puede ser que abogados que han dedicado su vida a la defensa de los más vulnerables acaben con pensiones miserables. Vox está con ellos y seguirá exigiendo justicia y una verdadera pasarela que reconozca todos los años cotizados", ha concluido Ramírez.