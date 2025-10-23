Vox critica la "nefasta gestión" del Gobierno andaluz en materia de vivienda y la Junta defiende la "vía andaluza"

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha defendido la "vía andaluza" en materia de vivienda durante el Pleno del Parlamento andaluz celebrado este jueves, ante las críticas por parte de Vox de "nefasta gestión".

En respuesta a una pregunta oral formulada por el diputado del Grupo parlamentario Vox, Ricardo López, la consejera del ramo ha afirmado que "la vía andaluza de este Gobierno, en materia de vivienda, es una vía seria y muy rigurosa", quien ha asegurado que "mientras nosotros desde la Junta de Andalucía gestionamos y ponemos en valor todo lo que tiene que ver en materia de vivienda", el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez "solo viene aquí a hacerse una foto".

Por su parte, López ha acusado al Ejecutivo andaluz de que "el problema de la vivienda se ha agravado de forma muy superior al resto de España" y ha anunciado que su partido presentará "un ambicioso plan fiscal de vivienda" en el Parlamento.

Ante esto, Díaz ha replicado que "en 2024, fuimos la comunidad que más viviendas visó, 35.184", y ha criticado que Vox se "alíe con el Partido Socialista" para "poner palos en la rueda" a la ley de vivienda del Gobierno andaluz.

Asimismo, la consejera ha insistido en que desde su departamento están actuando "con firmeza" para abordar "un reto que tenemos entre todos, intensificado por esa nefasta ley de vivienda de Pedro Sánchez, que ha venido a generar inseguridad jurídica, ha retraído la inversión y ha reducido la oferta". Además, ha enumerado algunas de las medidas que están impulsando, como "reducir impuestos" o "poner en marcha planes" como el Plan Vive en Andalucía.

En respuesta a esta afirmación, el parlamentario de Vox ha acusado a la Junta de ser "la Andalucía de cartón, piedra y del autobombo" y de "expulsar a más familias del mercado" al "negarse a bajar impuestos" al tiempo que ha acusado al Ejecutivo andaluz de presentar "a última hora, después de siete años, un proyecto de ley sin presupuesto y sin una sola medida fiscal al respecto".