Vox critica la reivindicación de "la izquierda odiadora" el 4D de una Andalucía "libre y republicana, alejada de España"

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este viernes, cuando se conmemora la histórica movilización del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, que la "izquierda odiadora" reivindique una "Andalucía libre y republicana, alejada de España".

"Hoy 4 de diciembre, la izquierda odiadora y rancia pierde el tiempo reivindicando una Andalucía 'libre' y 'republicana', alejada de España y que no piense en nuestra gran nación", según ha indicado Vox Andalucía en su cuenta en Twitter.

"En Vox Andalucía lo tenemos claro. Andalucía siempre por España", según se añade.

Como se recodará, ayer hubo una alusión, ante el Pleno del Parlamento, del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, al "invento" de la patria andaluza, "con su padre y todo", lo que desencadenó una queja de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Díaz reprochó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no defendiera la figura de Blas Infante "ante la extrema derecha". "La dignidad del pueblo andaluz se defiende no poniendo la dignidad del Gobierno de la Junta en manos de la ultraderecha y no tolerando a esa ultraderecha faltar al Estatuto", dijo Díaz ante el Pleno, durante su debate con Moreno.