Vox critica el "retraso" del centro de día de Belalcázar (Córdoba) y las "subvenciones sin justificar" del Ayuntamiento

El diputado de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco (centro), en su visita a Belalcázar. - VOX

BELALCÁZAR (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El diputado de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado la "sonrojante gestión" del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Belalcázar "por el retraso del centro de día y las subvenciones pendientes de justificar" ante la institución provincial.

Según ha indicado Vox en una nota, durante su visita al municipio, junto al coordinador local de la formación, Eloy Copé, Saco lamentado que el centro de día continúe "inacabado pese a los recursos disponibles desde 2024. Más de 527.000 euros que tiene el Ayuntamiento desde el año 2024 y esto sigue sin hacerse", ha afeado en referencia a la finalización de esta infraestructura.

El diputado provincial ha subrayado que "el proyecto ha tenido que volver a licitarse este año por más de 400.000 euros", y "aunque hay obreros trabajando en el edificio", Saco ha cuestionado "el avance de la actuación" y ha criticado que el centro "sigue sin estar terminado ni prestar servicio a los vecinos". Para Vox, el Gobierno municipal "debe explicar el retraso y concretar cuándo estará disponible esta infraestructura".

Saco ha señalado también que "la Diputación provincial reclama al Ayuntamiento casi 13.500 euros por subvenciones concedidas para el aprovechamiento de aguas subterráneas en Puente Piedra, actuaciones en el CEIP Sor Felipa de la Cruz y trabajos en la cubierta de la nave de la Fuente Vieja", pues "siguen sin estar justificadas", según ha subrayado.

El diputado contrapone estas actuaciones pendientes "con la gestión de los 2.800 euros recibidos del Departamento de Igualdad. Eso sí, como prueba de lo alejado que está este Ayuntamiento de las necesidades reales del pueblo, los 2.800 euros recibidos por el Departamento de Igualdad sí que los han gestionado convenientemente", ha reprochado.

Así las cosas, Saco ha cuestionado, con ironía, que el Gobierno municipal "haya gestionado estos fondos para el programa 'Igualdad en movimiento: creamos, nos cuidamos, bailamos y viajamos juntos', mientras el centro de día continúa inacabado y otras subvenciones siguen sin justificarse. En definitiva, todo un despropósito de una alcaldesa socialista más preocupada por vender humo y por lo accesorio que por las necesidades reales", ha afirmado.

Para concluir, Saco ha destacado "el gran trabajo que está realizando en estos meses nuestro coordinador Eloy Copé" para denunciar estas carencias. Vox exige al Gobierno municipal que dé explicaciones sobre el retraso del centro de día, justifique las subvenciones pendientes y sitúe las necesidades de los vecinos entre sus prioridades.

La visita se ha desarrollado en el marco de la campaña de recogida de firmas de Vox para "promover la aplicación del artículo 102 de la Constitución y reclamar el enjuiciamiento de Pedro Sánchez por delito de traición".