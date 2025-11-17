Vox critica el retraso para resolver expedientes de dependencia y la "falta de neurólogos" en la provincia de Jaén

Archivo - El parlamentario de Vox por Jaén, Benito Morillo, en un pleno del Parlamento andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha señalado el retraso de la Junta de Andalucía para resolver los expedientes de la Ley de la Dependencia y la "falta de neurólogos" como "los dos grandes problemas de los pacientes con diferentes tipos de demencia" en la provincia de Jaén.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el secretario general del grupo en el Parlamento de Andalucía, Benito Morillo, tras mantener una reunión con la presidenta de la Confederación Andaluza de Alzhéimer y otras Demencias (Confeafa), Ángela García.

"La Junta de Andalucía tarda 580 días en resolver los expedientes de dependencia, cuando el plazo máximo para su resolución, es decir, para el reconocimiento de la situación y el derecho a las prestaciones es, en Andalucía, de 180 días", ha denunciado.

Se trata de "una tragedia para todos aquellos que han cotizado en sistema público y, cuando lo necesitan, se ven desprotegidos por la Administración", pero también "para sus familias, que se ven desbordadas por situaciones que no pueden gestionar solas" y a las que se "ahoga con infinitos y eternos trámites hasta que fallece la persona sin haber resuelto el expediente".

"El PP no ha cambiado en más de siete años las políticas del PSOE tampoco en este tema y, por tanto, está obteniendo los mismos resultados". Y, cuando está por medio el bienestar y la vida de las personas, esos resultados son verdaderamente terribles", ha dicho.

En este sentido, ha acusado al Gobierno autonómico de "deshumanizar" a las personas que necesitan acogerse a la Ley de Dependencia. "Se está deshumanizando" "cuando se les vuelve a la espalda a estos pacientes y se gastan ingentes cantidades de dinero en el aparato político que tanto le gusta a Moreno, en las subvenciones a los sindicatos corruptos y en los menas (falsos o no) que con tan gran corazón ha acogido Andalucía", ha considerado Morillo.

A los retrasos en la aplicación de la Ley de la Dependencia, el parlamentario de Vox ha sumado la "falta de neurólogos" como el otro gran problema "de los pacientes con diferentes tipos de demencia" en la provincia de Jaén.

Otra situación "alarmante y dramática debida a la pésima gestión del PP en Andalucía", según ha destacado, no sin añadir que su partido trabajará para destinar los recursos necesarios a la resolución de la situación actual y para implementar políticas que permitan el diagnóstico precoz y los tratamientos preventivos.

"En definitiva, el modelo social de Moreno Bonilla se está resquebrajando. No hablamos de caprichos, sino de justicia social", ha concluido Morillo.