Vox critica el "tasazo" de basura en Motril (Granada) "que nace del Pacto Verde que PSOE y PP han respaldado"

El coordinador de Vox Motril (Granada), Emilio Martín - VOX

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Vox Motril (Granada), Emilio Martín, ha criticado el intercambio de reproches entre PP y PSOE sobre la tasa de basuras, al considerar que ambos partidos "están ocultando a los vecinos la verdadera responsabilidad política de este nuevo impuesto".

Para Vox, el portavoz del PP local, Juan Fernando Hernández, dice la verdad cuando afirma que la obligación de implantar esta tasa deriva de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Sin embargo, omite deliberadamente explicar que esa ley no surge de la nada, sino que responde a la transposición de la normativa europea impulsada dentro del Pacto Verde Europeo y de la agenda de economía circular promovida por la Comisión Europea presidida por Úrsula Von der Leyen, perteneciente precisamente al PP Europeo", agrega el líder de Vox en Motril.

"El PP quiere hacer creer ahora que todo es culpa del PSOE, cuando durante años ha apoyado en Bruselas las políticas que han servido de base para que esta tasa termine llegando a todos los ayuntamientos de España", señala.

Vox apunta que la reforma de la Directiva Marco de Residuos de la UE incorporó el principio de "quien contamina paga" como uno de los pilares de la política europea de residuos y posteriormente, España decidió desarrollar ese marco mediante la Ley 7/2022, cuyo artículo 11 obliga a las entidades locales a establecer una tasa o prestación patrimonial específica que cubra el coste íntegro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Vox señala que el PP ha respaldado reiteradamente en las instituciones europeas el conjunto de normas que desarrollan el Pacto Verde Europeo y la economía circular, junto con socialistas, verdes y otros grupos favorables a estas políticas.

Asimismo, expone que, durante la tramitación de la Ley 7/2022 en España, el PP optó por abstenerse tanto en el Congreso como en el Senado, permitiendo su aprobación, mientras Vox votó en contra desde el primer momento por considerar que suponía "una nueva carga económica para familias y empresas", y exigiendo su derogación, así como la revisión de todas aquellas normas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030.

"El bipartidismo vuelve a representar el mismo teatro de siempre. En Bruselas votan prácticamente lo mismo y después, cuando las consecuencias llegan a los ciudadanos, unos culpan a otros para intentar eludir su responsabilidad. El tasazo de basuras no es un accidente ni una decisión aislada. Es el resultado de años de políticas compartidas entre PSOE y PP", consideran desde Vox Motril.

"Mientras unos intentan culpar exclusivamente a Madrid y otros al Ayuntamiento, la realidad es que ambos han contribuido a que hoy vecinos y comercios de Motril tengan que pagar una nueva carga económica. Sólo VOX se opuso desde el principio tanto a la normativa española como al modelo político que la inspira", concluyen.