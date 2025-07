Vox critica "la traición" del gobierno de Peñarroya-Pueblonuevo y acusa al PP de preferir a "la izquierda"

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha comparecido este jueves junto a la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, María José Muñoz, para criticar la expulsión de esta última del equipo de gobierno municipal y lo que ambas han calificado como una "traición política" por parte de la alcaldesa, María Victoria Paterna, del partido independiente 'Sí Peñarroya' --una escisión del PSOE--, "con la complicidad del PP", del que han dicho que "prefiere pactar con la izquierda antes que permitir el trabajo de Vox".

En una rueda de prensa, Badanelli ha recordado que "la actual alcaldesa accedió al cargo gracias a una moción de censura impulsada y liderada por Vox con el único objetivo de desalojar al PSOE, partido marcado por una enorme sombra de corrupción en Peñarroya".

"Desde Luisa Ruiz, condenada por el caso Rocket, hasta el caso Koldo, que también salpica al portavoz socialista, Pedro Ángel Rosa, el PSOE ha sido nefasto para este pueblo", ha señalado.

Según ha explicado, "Vox accedió al nuevo gobierno consciente de su complejidad, con cinco grupos implicados, dos de ellos de concejales no adscritos procedentes de la izquierda", pero convencido de que "se podía anteponer el interés de Peñarroya a las siglas".

"Nuestra concejal ha trabajado de sol a sol, siete días a la semana, y la respuesta ha sido la deslealtad", ha reprochado Badanelli, quien ha acusado directamente a la alcaldesa de "actuar como el mismo perro con distinto collar" y de cesar a María José Muñoz "sin previo aviso, enterándose por los medios de comunicación".

A su juicio, "el PP calla y otorga; prefiere un gobierno con PSOE, IU y 'Sí Peñarroya', que al final son lo mismo". "Nosotros no tenemos apego al sillón: donde no se permite trabajar a Vox, nosotros no vamos a estar", ha sentenciado.

"CHANTAJES Y COACCIONES"

Por su parte, María José Muñoz ha defendido su gestión y ha asegurado que ha cumplido con todo lo que prometió a sus vecinos: "me comprometí a trabajar sin liberación, sin buscar réditos políticos, y he cumplido".

La edil ha afirmado que ha sufrido "chantajes y coacciones desde el 14 de mayo, especialmente por parte de la concejal de Juventud, Mónica Carreto, y otro edil, el señor Luna", y ha asegurado que puede demostrarlo.

"Me han traicionado a mí, a mi equipo y a todos los votantes de Vox en Peñarroya", ha declarado, para apostillar que "el equipo de gobierno ha intentado revertir la situación hasta esta misma mañana para evitar esta rueda de prensa, pero no me voy a callar".

"Vox vino a Peñarroya para quedarse y vamos a seguir trabajando desde la oposición con más fuerza que nunca", ha asegurado la concejal, quien ha anunciado el inicio de una nueva etapa política centrada en "dar la batalla y seguir defendiendo los intereses del pueblo".

Muñoz también ha explicado que uno de los argumentos que se le dio para justificar su cese fue "romper el pacto de gobierno al publicar Vox sus actividades en redes sociales". A este respecto, ha respondido: "¿Quién iba a publicar lo que hacía si el propio gobierno municipal no lo hacía? Gracias a mi partido, mi trabajo se ha conocido".

Ambas dirigentes han reafirmado "el compromiso de Vox con Peñarroya-Pueblonuevo", asegurando que "la ciudadanía sabrá valorar quién ha trabajado por el pueblo y quién ha preferido pactar con los de siempre".