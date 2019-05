Vox defiende "dejar respirar la economía de los andaluces" con el canon del agua y Junta apuesta por hacerlo "eficiente"

Publicado 03/05/2019 14:13:37 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Ángela Mulas ha defendido este viernes en el Pleno del Parlamento "dejar respirar un poco la economía de los andaluces" si las obras comprometidas con cargo al canon del agua en materia de depuración y saneamiento "no se han ejecutado", una propuesta ante la que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha respondido que "hay que hacerlas" y ha apostado por un canon que "sea eficaz y eficiente".

Así, Mulas ha recordado que en 2010 la Junta presentó un plan de 1.765 millones de euros para la construcción de obras de depuración y saneamiento, que en 2011 se incorporó a la factura de suministro de agua el canon para financiar obras de infraestructura hidráulica, y que en 2015 en Consejo de Gobierno aprobó un lista de 300 obras que se financiarían con cargo a esta canon.

Además, ha explicado que a través de esta tasa se han recaudado "más de 600 millones de euros que deberían tener naturaleza finalista"; sin embargo, "no ha sido así, y de las 300 obras comprometidas en 2010, buena parte de ellas están pendientes y como consecuencia de ello Andalucía ha sido sancionada por la UE con doce millones de euros, ampliados semestralmente con otros once millones de más si no se toman medidas".

Carmen Crespo, por su parte, ha recordado que de los 730 millones de euros recaudados entre 2011 y 2018, "solo se habían ejecutado inversiones por valor de 219 millones de euros del canon" y de las 300 obra de depuración declaradas de interés general, "había muy pocas ejecutadas y 172 sin ninguna inversión ni proyecto".

En este sentido, ha destacado el plan de choque de 400 millones de euros en obras y depuración, porque "hay sanciones cuantiosas de la UE", al tiempo que ha apostado por el hecho de que los vecinos de Andalucía vean que lo que pagan en el recibo del agua "sea eficaz, eficiente y encuentren las obras de depuración con ese dinero finalista al lado de sus casas".

Antes estas afirmaciones, Mulas ha señalado que lo que "le interesa a los ciudadanos es si tienen que seguir pagando el canon en el recibo del agua", porque "si son obras que no se han ejecutado habrá que tomar otras medidas y dejar respirar un poco la economía de los andaluces".

Al respecto, Crespo ha respondido que "las obras hay que hacerlas", porque, ha incidido, "hay 300 obras de depuración comprometidas y en 172 no se hizo nada". "Estamos obligadas a hacerlas con el canon porque si no hay sanciones, y además, lo más grave, no hay depuración hechas en muchos rincones de Andalucía", ha concluido la consejera de Agricultura.