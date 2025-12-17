Un total de 170 personas desempleadas de Jaén realiza prácticas en empresas con el Programa Experiencias Profesionales

MENGÍBAR (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Un total de 170 personas desempleadas de la provincia de Jaén ha realizado prácticas en empresas a través del Programa Experiencias Profesionales (EPES) y cerca del 60 por ciento ha accedido después al mercado laboral.

Así se ha señalado este miércoles en la clausura de esta tercera convocatoria, desarrollada durante los últimos dos años. El acto, celebrado en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, ha contado con el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata.

Carmona ha destacado las oportunidades de inserción laboral que abre a las personas desempleadas beneficiarias esta iniciativa, puesto que "cerca del 60 por ciento de los participantes en esta convocatoria han accedido al mercado laboral" tras la realización de las prácticas.

"Lo que deja patente la necesidad de llevar a cabo y de seguir apostando por este tipo de iniciativas que aportan una importante experiencia laboral a personas que tienen dificultades para optar a un puesto de trabajo", ha afirmado.

Carmona ha señalado que EPES está subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo y cofinanciado por la Diputación. Con él, se facilita a personas demandantes de empleo, que se encuentren en riego de exclusión social o pertenecen a minorías étnicas, la realización de prácticas en empresas a lo largo de tres meses, para lo que se suscribe un convenio entre la Diputación, como entidad colaboradora, la empresa y la Junta de Andalucía.

Han sido cerca de 130 empresas de la provincia las que han colaborado en la ejecución de esta tercera convocatoria de EPES, que se ha llevado a cabo desde diciembre de 2023. Se engloban en distintas actividades económicas como la hostelería, el turismo, el deporte y el entrenamiento, el comercio o los servicios sociales.

Además de realizar prácticas en empresas, las 170 personas que se han beneficiado de este programa han recibido una ayuda individual mensual de 480 euros y un plan de refuerzo individualizado un día a la semana mediante la realización de talleres grupales.

También la delegada de Empleo ha valorado "el buen trabajo que ha desarrollado este EPES, con dos técnicas que han atendido a 170 usuarios, de los cuales ya se han insertado laboralmente más de un 58 por ciento", así como la implicación de las empresas colaboradoras.

Ha detallado que la edición que termina ahora ha contado con seis entidades beneficiarias y 1,4 millones de inversión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que refleja la apuesta por un programa "vital para no dejar a nadie atrás". "No se trata de dar un trato de favor, sino de dar un poco más de impulso a quienes, por circunstancias varias, tienen menos herramientas para acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el objetivo es "favorecer la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas que, en muchos casos, deben afrontar como principal reto dotarse de experiencia profesional para poder acceder a una ocupación".

NUEVA CONVOCATORIA

Por otra parte, Mata ha anunciado que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo acaba de resolver las ayudas de la nueva edición de EPES. Concretamente, nueve entidades de la provincia de Jaén han resultado beneficiarias en esta convocatoria, a la que el SAE destina más de dos millones de euros para respaldar prácticas no laborales en empresas a más un millar de personas desempleadas de colectivos vulnerables.

"La Junta de Andalucía sigue apostando por consolidar e impulsar EPES, con este significativo aumento de entidades y presupuesto", ha destacado la delegada territorial.

Las entidades que van a ejecutar EPES en la provincia de Jaén durante dos años (hasta diciembre de 2027) son la Fundación Don Bosco, Faisem, Aprompsi, Engloba, Diputación y los ayuntamientos de Alcalá la Real, Alcaudete, Jaén (a través de Imefe) y Martos.

Las nueve entidades contratarán a diez técnicos, que son los encargados de planificar las prácticas y ofrecer otras actividades complementarias, como talleres grupales y tutorías de seguimiento individuales a los usuarios.

Las prácticas profesionales se llevan a cabo en centros de trabajo de la provincia, ya sean empresas, asociaciones, fundaciones y entidades privadas, con un horario adecuado al de los centros de trabajo y sin que las personas que realicen las prácticas profesionales ocupen puestos de trabajo de estructura.

Estas prácticas no laborales van dirigidas a los colectivos desempleados más vulnerables, con dificultades previas de acceso al empleo, como las personas con discapacidad, minorías étnicas y en riesgo de exclusión. Previamente han de estar inscritas como desempleadas en el SAE y haber participado en un Itinerario Personalizado de Inserción del programa Andalucía Orienta y cuenten, como mínimo, con dos horas de atención individual.