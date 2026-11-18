Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Vox ha defendido este miércoles en Úbeda (Jaén) la necesidad de un "plan de reindustrialización" y ha señalado la importancia de "apostar por la energía nuclear".

Así lo ha indicado portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, Javier Cortés, en el marco de una reunión con la Asociación de Comercio, Industria y Servicios (Alciser), junto a los candidatos al Congreso por Jaén Francisco José Alcaraz y Magdalena Puente y el candidato al Senado Francisco Ruiz.

Tras aludir al "problema de industrialización" al que se enfrenta Úbeda, ha aludido al programa electoral de Vox en este ámbito, según ha informado en una nota el partido. "A España tiene que volver la fábrica. No tiene sentido que en nombre del fanatismo climático hayamos hecho imposible el futuro de muchas empresas a través de pactos verdes", ha dicho.

En este sentido, el portavoz ha rechazado que no se emita CO2 "para comprárselo al principal emisor a nivel mundial", punto en el que ha considerado que "no puede ser que China sea la principal fábrica" de España.

Cortés también ha destacado la importancia de "un plan de reindustrialización en toda España que permita que las fábricas vuelvan", de modo que se pueda generar "empleo, oportunidades y riqueza que permita a los jóvenes tener las mismas oportunidades que tuvieron sus padres y conozcan una clase media que hoy se ha perdido".

Además, se ha referido a las preocupaciones de los empresarios de Úbeda, que "necesitan suelo industrial y desregulación, que bajen los impuestos y que las pymes puedan tener una relación con la administración más barata".

Por otro lado, ha apuntado que "España tiene grandes problemas energéticos" y está "comprando energía nuclear a Francia y térmica a Marruecos". Al respecto, el portavoz ha subrayado que VOX lleva en su plan a partir del 29 de noviembre "una apuesta por la energía nuclear".