Vox demanda a la Junta que deje de destinar "recursos públicos a la acogida de inmigrantes ilegales"

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha demandado este jueves al Gobierno andaluz que deje de destinar "recursos públicos a la acogida de inmigrantes ilegales".

La portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ángela Mulas, se ha dirigido este jueves a la consejera del ramo, Rocío Ruiz, para denunciar cómo la inmigración ilegal "provoca una continua destrucción del tejido empresarial" y ha considerado que los inmigrantes ilegales, aunque sean menores no acompañados, "no deben recibir ningún tipo de ayuda económica".

"No podemos concederles todo tipo de ayudas cuando han entrado en España de forma ilegal, hay que cumplir con la legalidad. Si no, ¿para qué está?", ha planteado, según un comunicado de Vox.

Ha abogado por la "expulsión de todos los inmigrantes ilegales, pero también de aquellos que, siendo legales, hayan cometido delitos graves en nuestro territorio". Ha querido dejar claro que Vox "siempre estará con los vecinos que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada, la ocupación de viviendas y la delincuencia".

Asimismo, Ángela Mulas ha demandado a Rocío Ruiz que deje de destinar los recursos públicos a la acogida de inmigrantes ilegales, puesto que "ese dinero se podría invertir en los trabajadores españoles que están en situación de vulnerabilidad económica y apenas reciben atención".

Además, Mulas ha recordado cómo en los últimos años, los centros de protección de menores "han acogido un creciente número de menores inmigrantes no acompañados, algunos de ellos con edades próximas a la mayoría de edad, que no reúnen el perfil para el acceso a los recursos de Alta Intensidad, pues no ha habido tiempo para su adaptación, en algunos casos, ni para la elaboración de su itinerario o proyecto educativo".

Ha añadido que "muchos de estos jóvenes presentan carencias con el idioma, bajos niveles formativos, dificultades en la obtención de la documentación y en los trámites administrativos y que, por tanto, en principio, no reúnen las condiciones (idioma, adaptación, documentación o tutela) que se requerían tradicionalmente para el acceso a los recursos de Alta Intensidad".

Por otro lado, Ángela Mulas ha criticado que la Junta esté dispuesta "a mantener" a los menores no acompañados "más allá de los 18 años, proporcionándoles prestaciones de carácter contributivo o no contributivo y de empleo, ayuda al alquiler y al acceso a la vivienda, siendo estas ayudas excesivas". Según ha apuntado, esos menores "no son nuestros, son de sus padres, de sus países, y no podemos colaborar en las prácticas delictivas de las mafias que los ponen en embarcaciones para lograr un futuro incierto. No seamos cómplices de ellos, ni de la mala actuación de sus padres".