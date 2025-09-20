Vox denuncia "abandono energético" del norte de Córdoba por parte del Gobierno y Junta

Archivo - El parlamentario de Vox por Córdoba Alejandro Hernández, en una foto de archivo. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox Alejandro Hernández ha denunciado este sábado el "abandono energético" del norte de Córdoba por parte del Gobierno y Junta y ha exigido "inversiones reales y un calendario inmediato para acabar con el déficit eléctrico que condena a la comarca a la despoblación".

En un comunicado, ha dicho que el norte de Córdoba "sigue siendo olvidado por el Gobierno de España y maltratado por las políticas equivocadas de la Junta de Andalucía".

Hernández ha subrayado que el "déficit energético en Los Pedroches y el Guadiato es un problema histórico, perfectamente conocido en Madrid desde hace décadas, pero que los diferentes gobiernos han ignorado".

"Mientras Pedro Sánchez gasta miles de millones en su agenda ideológica, en chiringuitos políticos y en contentar a sus socios separatistas, a Córdoba se le niegan las inversiones que necesita para progresar", ha manifestado.

El diputado cordobés ha explicado que en la planificación de la red eléctrica 2025-2030 "se anuncian proyectos, pero sin plazos, sin calendario y sin presupuesto garantizado, es decir, humo". Ha añadido que esta falta de infraestructuras "condena a los empresarios del norte de Córdoba a recibir siempre la misma respuesta, que no hay potencia disponible y que no hay capacidad de evacuación, lo que cierra las puertas a nuevas industrias y acelera la despoblación".