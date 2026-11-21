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GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este sábado "el abandono de las infraestructuras" en la provincia de Granada y ha propuesto un plan nacional que "garantice inversiones y seguridad".

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Granada Jacobo Robatto ha criticado "los retrasos y las obras pendientes en la provincia" y ha exigido soluciones para recuperar unas conexiones ferroviarias seguras y fiables.

En un comunicado, ha alertado de que "nuestra provincia lleva demasiado tiempo sufriendo el abandono de sus infraestructuras" y los granadinos esperan desde hace años la Variante de Loja, la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril, la finalización de la GR-43 o las canalizaciones de Rules.

El candidato de Vox ha puesto el foco en la situación ferroviaria de Granada tras el accidente de Urda, que ha dejado a la provincia sin conexión de alta velocidad con Madrid. "Hay trenes suspendidos, billetes bloqueados y miles de viajeros que no saben cuándo recuperarán la normalidad", ha lamentado.

Para Robatto, esta situación no puede considerarse una incidencia "aislada, sino que se suma a décadas de problemas en el sistema ferroviario: Llevamos años soportando retrasos, averías, fallos de señalización y falta de mantenimiento, mientras conocemos escándalos de mordidas, favores y enchufes dentro del sistema ferroviario".

Desde Vox proponen impulsar un Plan Nacional de Infraestructuras que establezca como prioridades el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad de los usuarios y la ejecución de todas aquellas obras que continúan pendientes en distintos puntos de España. "El 29 de noviembre Granada debe decir basta a los retrasos, las promesas incumplidas y las obras eternas", ha defendido Robatto, quien ha considerado imprescindible que la provincia deje de estar "relegada en materia de inversiones y comunicaciones".

Por último, el candidato de Vox ha insistido en que Granada no puede seguir siendo tratada como una provincia de segunda y ha reclamado inversiones, conexiones seguras y un Gobierno de España que "atienda sus necesidades y se tome en serio su futuro". "Granada necesita infraestructuras a la altura de sus ciudadanos y soluciones reales, no más promesas que nunca llegan", ha dicho.