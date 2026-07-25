Vox denuncia que el "fanatismo climático impide limpiar y gestionar" los montes y que se eviten incendios

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Javier Cortés
El portavoz del grupo parlamentario Vox, Javier Cortés - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 25 julio 2026 12:18
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SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha lamentado este sábado que Andalucía vuelva "a sufrir las consecuencias de unos incendios que podrían haberse prevenido mucho mejor".

En su cuenta en la red social X, ha señalado que mientras "el fanatismo climático impide limpiar y gestionar nuestros montes", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desmantela medios y utiliza cada tragedia con fines políticos".

En la misma línea, Cortés ha insistido en que "los incendios se apagan en invierno".

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