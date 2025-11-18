Vox denuncia que guardias civiles de Granada van en tartanas "mientras el Gobierno regala" todoterrenos a Marruecos

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Granada en el Congreso, Jacobo Robatto, ha denunciado públicamente este martes las precarias condiciones con las que ha dicho que trabaja la Guardia Civil en la provincia de Granada, patrullando en tartanas, según ha mantenido, "mientras el Gobierno regala" todoterrenos "de lujo" a la Policía de Marruecos.

Así se ha referido el diputado de Vox en nota de prensa a la "acuciante falta de vehículos para patrullar" que ha dicho que afecta a la Guardia Civil en Granada. Además, el parque móvil de la Benemérita "está completamente anticuado" y "la mayoría de los vehículos superan los 200.000 kilómetros", según la información que ha facilitado Robatto.

"Mientras nuestros guardias civiles tienen que enfrentarse a los delincuentes conduciendo tartanas vemos como el Gobierno de Pedro Sánchez se gasta casi cinco millones de euros en regalar todoterrenos de lujo para la Policía de Marruecos", ha señalado el diputado de Vox.

De esta manera, Robatto se ha hecho eco de unas denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Granada, que ha puesto en conocimiento de la opinión pública el "maltrato" hacia la Guardia Civil del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que habría hecho "caso omiso a las peticiones de los agentes para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos y su propia integridad personal, obligándoles en ocasiones a tener que salir a patrullar a pie, según consta en su denuncia".

Robatto ha incidido en que "la miseria" a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado a las fuerzas del orden ha provocado, por ejemplo, el "trágico asesinato" de los guardias civiles de Barbate (Cádiz) que tenían que hacer frente a los narcotraficantes en una zodiac.

"Además de la mejora de sus condiciones de trabajo es también urgente la equiparación real de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas y que se les reconozca como una profesión de riesgo para que puedan acceder a la jubilación anticipada", ha concluido Robatto.