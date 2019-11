Vox descarta pedir entrada en el Gobierno andaluz tras el 10N y seguirá exigiendo cumplir los acuerdos

Actualizado 13/11/2019 11:27:35 CET

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha querido dejar claro este miércoles que no se plantea reclamar su entrada en el Gobierno andaluz tras los resultados que ha obtenido en las pasadas elecciones generales, en las que se ha quedado a unos 7.000 votos de distancia del PP en Andalucía, y ha recalcado que su prioridad será que se cumplan los acuerdos que están suscritos con los partidos del Ejecutivo, PP-A y Cs.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien ha puesto de manifiesto que a su partido sólo lo separan unos 7.000 votos del PP-A en Andalucía y que en algunas circunscripciones han superado a esa formación, que ha sido la segunda con más votos en la comunidad en las elecciones generales, por detrás del PSOE-A.

El incremento de Vox se debe, a su juicio, a que los ciudadanos han percibido que el partido está haciendo un "buen trabajo" y que el voto a Vox es "útil y efectivo". Respecto al hecho de que desde el PP-A se haya opinado que ese incremento de Vox se debe a que está apoyando las políticas del Gobierno andaluz "del cambio", Hernández ha señalado que más bien se debe a la "influencia" que Vox está ejerciendo sobre el Ejecutivo de PP-A y Cs.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que Vox no se plantea reclamar presencia en el Gobierno andaluz, al que en este momento sólo apoya en virtud de unos acuerdos suscritos en materia presupuestaria y en virtud del acuerdo de investidura que suscribió con el PP-A.

Respecto a si se plantean, no obstante, aumentar su nivel de exigencias al Ejecutivo, ha dicho que el hecho de que tengan acuerdos suscritos con PP-A y Cs no impide que Vox siga la línea que marca nuestro programa y nuestros principios. Ha insistido en que lo principal y prioritario es el cumplimiento de los acuerdos, que son los que marcan unas "líneas rojas, que no se van a poder rebasar de forma negativa".

"Nosotros hacemos gala de cumplir nuestros acuerdos, y mientras los demás partidos cumplan, no habrá ningún problema", ha sentenciado Hernández.

De otro lado, respecto al acuerdo para un Gobierno en España de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha indicado que hemos visto un "abrazo del koala" entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en el que "no sabemos quién es el oso y quién es la víctima".

Lo preocupante, a su juicio, es que "seremos los españoles los que paguemos las consecuencias de las mentiras de unos y de otros".

Sobre si cree que un Gobierno de PSOE y Podemos podría "atacar" las políticas que está desarrollando el Gobierno andaluz, como planteó ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Hernández se ha limitado a señalar que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Gobierno central, y tendrá que ser cuidadoso con las decisiones que pueda adoptar".