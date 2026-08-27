Vox designa a sus parlamentarios Ricardo López y Beatriz Sánchez como portavoces en comisiones de Fomento y Vivienda

Los parlamentarios andaluces de Vox por Granada Beatriz Sánchez y Ricardo López. - VOX

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este jueves que ha designado a su diputada autonómica por Granada Beatriz Sánchez Agustino como portavoz en la Comisión de Fomento y Movilidad del Parlamento andaluz, así como que su también parlamentario granadino Ricardo López Olea asumirá dicha responsabilidad en la comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Además, Vox ha detallado en un comunicado que Beatriz Sánchez asumirá la responsabilidad de vocal en la Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte durante la XIII Legislatura andaluza.

Beatriz Sánchez Agustino (1972), afiliada a Vox desde el año 2014, es coordinadora de dicho partido en la capital y portavoz de la formación en el Ayuntamiento granadino, del que es concejal desde 2019.

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada desde el año 2000, desde Vox valoran que Beatriz Sánchez posee "una larga trayectoria profesional tanto en asistencia y dirección técnica como en obra, destacando en la gestión y organización de equipos y en la ejecución de grandes obras".

Por su parte, Ricardo López Olea, que ya fue diputado por Granada durante la XII legislatura del Parlamento de Andalucía, es presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Granada.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y abogado colegiado desde el año 1994. Además, es experto Universitario en práctica jurídica por la Universidad de Granada, según han detallado desde Vox.