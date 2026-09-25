Vox destaca la aprobación de su moción para solicitar más prevención ante los terremotos en Granada

Las concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granada. - VOX

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha visto aprobada su moción en el Pleno ordinario de septiembre en la que solicita atender las necesidades de los vecinos de Granada tras los terremotos de agosto, paliar las consecuencias ocasionadas por los seísmos, culminar la regeneración de Santa Adela y reforzar la prevención ante catástrofes naturales en los barrios de la ciudad.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paloma Gómez Enríquez, ha defendido durante su intervención en el Pleno que "los terremotos registrados en Granada han puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la prevención ante futuros seísmos, sobre todo en el Zaidín, la zona donde se registraron mayores incidencias, y cuyos vecinos del Zaidín han mostrado su preocupación y hartazgo".

"No podemos consentir que la única solución ofrecida a las familias sea el realojo provisional en un albergue, donde se las aparca indefinidamente sin un plan de futuro, sin plazos de regreso y sin soluciones concretas para la reparación de sus viviendas", ha puntualizado Gómez Enríquez, para quien "gobernar no es dar la emergencia por resuelta tras trasladar a una familia a un albergue; gobernar es acompañar a cada afectado hasta que pueda volver a su casa"

A esta situación ha sumado "el desamparo generado por la falta de agilidad en la evaluación de los daños" pues "los informes técnicos sobre el estado real de los edificios no terminan de llegar, se está obligando a familias desalojadas a volver a sus mismas viviendas sin contar con garantías suficientes de seguridad y, mientras tanto, las ayudas prometidas para acometer las reparaciones más urgentes siguen sin ingresar en los bolsillos de los vecinos", ha agregado.