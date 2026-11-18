Archivo - La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "llenar las calles de criminales, asesinos y violadores", y ha clamado por el caso de la muerte de una mujer tras el ataque perpetrado por un hombre con un con un hacha a tres personas en la vía pública el pasado mes de abril en Montefrío (Granada).

Así, en una atención a los medios de comunicación en la capital granadina, ha tenido un recuerdo para la víctima de este suceso, y se ha referido al presunto autor de los hechos como "un ilegal marroquí que la atacó brutalmente", y ha añadido que este lo hizo "como el propio asesino ha manifestado, porque quiere ver a los cristianos muertos".

Para la respresentante de Vox "la pregunta que se hacen los españoles es qué hacía este asesino en las calles de España", y a renglón seguido ha afirmado que la mujer fallecida tras el ataque en Montefrío "es otra víctima de las fronteras abiertas impulsadas por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha llenado las calles de España de criminales, de asesinos y de violadores", ha sentenciado.

En este contexto, Pérez Moñino ha reivindicado la aplicación de las políticas de reemigración de Vox: "Todos los ilegales, como el asesino de Montefrío, inmediatamente fuera de nuestro país. Todos los delincuentes extranjeros, como el asesino de Montefrío, inmediatamente de vuelta a su país", ha dicho.

También ha dicho que deben retornar a su país quienes quieren "imponer sus costumbres y su cultura incompatible con nuestro modo de vida". "Esto es puro sentido común, que los españoles, que los granadinos tengan el derecho a caminar libremente por donde les dé la gana, por las calles, por las plazas, por su barrio, por sus pueblos, sin ser asaltados por delincuentes extranjeros".

La líder de Vox ha dicho que el voto a su formación grantiza "restaurar el orden y la seguridad en España y recuperar esa libertad y esa seguridad que Pedro Sánchez nos ha arrebatado especialmente a las mujeres".

Cuestionada por las declaraciones de Díaz Ayuso sobre Andalucía y los andaluces, Pérez Moñino ha dicho que el acuerdo alcanzado por su formación y el PP en la región andaluza "es muy satisfactorio", y ha argumentado que por fih se aplican los principios y propuestas que Vox lleva a la campaña electoral del 29N.

"La prioridad nacional, primero los españoles, primero los de casa, primero los andaluces, la desregulación para eliminar burocracia y para simplificar administrativamente los procedimientos, para bajar los impuestos y, por supuesto, también la remigración, como ya se está aplicando en las regiones donde Vox gobierna", ha enumerado para concluir.