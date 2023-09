Vox espeta a Loles López que su gobierno "debe ser provida" y la consejera defiende "la libertad de la mujer"

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha resaltado que "potenciar la natalidad y ayudar a las madres, sobre todo sin recursos, es fundamental", por lo que ha espetado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que el Gobierno andaluz "debe de ser provida", una afirmación ante la que la consejera ha respondido que ella "es pro libertad de la mujer".

Así ha respondido López en comisión parlamentaria donde Vox ha preguntado sobre la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años.

Al respecto, Ruiz ha indicado durante su intervención que les "llama la atención el poco plaza que ha habido" para la petición de estas ayudas, que ha sido del 4 al 25 de agosto, al tiempo que ha solicitado a la consejera datos de "cuánto se gasta este gobierno en ayudas en la mujer embarazada, en la maternidad, en el apoyo a la familia o a las madres más necesitadas".

"Nuestra reflexión es cuántas mujeres apostarían por la vida de sus hijos si realmente tuvieran estas ayudas; cuántas mujeres, ante un embarazo, si realmente se les diera otra opción que no fuera abortar, si se les ayudara a ver nacer a sus hijos, cogerían el camino de la vida", ha manifestado la diputada de Vox.

Ruiz ha indicado que esto "es en lo que debe estar cualquier gobierno, también el gobierno del PP, porque como bien dice gobierna para todos los andaluces, y traer hijos al mundo y ayudar a las madres a dar el sí a la vida de sus hijos debe de ser una prioridad. No es un tema de ideología, sobre todo por las promesas electorales que su partido también anunció en esta nueva legislatura, que sería apoyar a las familias".

En este sentido, ha incidido en que el Gobierno andaluz "sabe de la grave crisis en la que se encuentra Andalucía y España respecto a la inversión de la pirámide poblacional, el invierno demográfico en el que estamos inmersos", ya que de "forma visible lo comenta la consejera de Educación cuando dice que no hay niños en las aulas", por lo que "potenciar la natalidad y ayudar a las madres, sobre todo sin recursos, es fundamental".

Pero, "desgraciadamente, nos hemos encontrado en agosto la nefasta noticia de la Consejería de Salud y Consumo donde se está elaborando un equipo de ginecólogos abortistas itinerantes en la provincia de Jaén que no va a facilitar el nacimiento de niños, sino al revés", por lo que "tenemos que atajar este tema y no agarrarnos a una cultura que no sea provida". "Nosotros somos provida, PP es provida y este Gobierno debe de ser provida", ha concluido.

"Yo soy pro libertad de la mujer, la mujer que quiera abortar que aborte y la mujer que quiera seguir hacia adelante con su embarazo que siga", ha respondido la consejera, quien sobre estas ayudas ha recordado que "tienen un importe de 700.000 euros y van destinados a esas entidades que quieren ayudar a esas mujeres embarazadas que quieren seguir hacia adelante con su embarazo y no tienen recursos, o a esas mujeres que tienen niños pequeños hasta tres años y no tienen recursos".

Loles López ha destacado, además, que estas ayudas específicas "no existían antes", para añadir que "llevan poquito tiempo de recorrido" y que "siempre se puede reajustar porque el objetivo, como cualquier otra ayuda, es llegar al mayor número de personas que lo necesiten".