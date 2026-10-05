Vox exige en Andújar (Jaén) un "plan de choque urgente" para "salvar" el olivar

Los parlamentarios de Vox Francisco José Alcaraz y Benito Morillo - VOX

ANDÚJAR (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Vox ha exigido "un plan de choque urgente" para "salvar" el olivar. Así lo han indicado los parlamentarios de esta formación Benito Morillo y Francisco José Alcaraz tras reunirse en Andújar (Jaén) con olivareros de la zona.

Desde Vox se ha apuntado que olivar andaluz vive una situación de "grave riesgo y amenaza" debido a las políticas ecologistas y la falta de infraestructuras hídricas. La formación ha reclamado pasar definitivamente "de las palabras a los hechos" mediante acciones concretas que devuelvan la rentabilidad a las explotaciones agrarias jiennenses.

El parlamentario andaluz, Benito Morillo, ha subrayado que la supervivencia del campo es una "prioridad absoluta" para su formación. "El sector del olivar en Andalucía está en riesgo; se ve amenazado. Por eso hemos de pasar de las palabras a los hechos, a acciones concretas", ha aseverado Morillo.

En este sentido, ha asegurado que el pacto de gobierno entre el PP y Vox en Andalucía "pone al sector primario como eje principal sobre el que pivotan la mayoría de las políticas".

Morillo, además, ha desgranado las medidas urgentes acordadas para revertir la crisis del campo, entre las que destacan "la reducción de la burocracia, más agua para riego, unos regadíos más modernos, el apoyo al relevo generacional en el campo y la bajada de la cuota autonómica al sector".

Asimismo, el diputado jiennense ha cargado contra la "competencia desleal" que sufren los productores locales frente a terceros países que "tienen muchísimas ventajas que no tienen los agricultores españoles".

Por su parte, el diputado nacional Francisco José Alcaraz ha centrado su intervención en la "crisis hídrica" de la provincia de Jaén, denunciando las restricciones derivadas de la normativa climática internacional.

Alcaraz ha urgido a la necesidad de defender un plan nacional del agua "frente al reparto desigual e injusto que tienen los olivareros de Jaén, debido a unas políticas como las de la Agenda 2030 y el Pacto Verde que limitan un reparto justo del recurso".

El diputado ha defendido un plan nacional que distribuya el agua de forma proporcional y evite que el recurso se desperdicie. "El agua no se puede tirar al mar como pasa con el agua del convenio de la Albufeira, que regula la gestión de cinco cuencas transfronterizas que nacen en España y desembocan en Portugal y que en la actualidad los trasvases superan ampliamente las cifras pactadas", ha criticado Alcaraz.

"Desde Vox vamos a seguir trabajando para que Jaén, una de las provincias que más necesita agua, tenga cubiertas las necesidades agrícolas sin todas las trabas que a día de hoy sufren los agricultores", ha apostillado.

Alcaraz se ha pronunciado también sobre la convocatoria electoral de 29N con la que se "otorga la posibilidad de recuperar la libertad, la paz y la prosperidad". "Ya es hora de darle la palabra al pueblo español y que sean los españoles los que decidan qué futuro quieren para España", ha concluido.