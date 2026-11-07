Vox exige un "cambio radical" en España y acusa al Gobierno de "condenar a los españoles a vivir en el crimen"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado un "cambio profundo" en las políticas migratorias y de seguridad en España, al considerar que las decisiones adoptadas durante los últimos años "han contribuido al deterioro de la convivencia en numerosos barrios del país". "Las políticas buenistas, las políticas de fronteras abiertas, han convertido muchos barrios de España en un verdadero vertedero multicultural", ha afirmado durante su visita a Palma-Palmilla, en Málaga.

Pérez Moñino ha criticado así que miles de españoles, especialmente trabajadores y vecinos que llevan toda la vida residiendo en sus barrios "se ven obligados a convivir con situaciones de inseguridad, delincuencia y miedo que condicionan su día a día", según ha destacado la formación en una rueda de prensa.

Así ha declarado que "españoles de toda la vida, trabajadores, se ven obligados a convivir con el crimen, con el miedo a cambiar sus rutinas. Y esto es lo que nosotros desde Vox venimos a denunciar".

La portavoz nacional ha defendido que "esta problemática no es exclusiva de una ciudad ni de una provincia, sino que responde, a su juicio, a un problema extendido por distintos puntos de España".

En este sentido, ha asegurado que "cada vez son más los ciudadanos que trasladan a Vox su preocupación por la inseguridad y las consecuencias de las políticas migratorias".

"Muchísimos españoles se nos acercan en todos los puntos de España, españoles que quizá no han votado nunca o que han votado incluso a otras opciones políticas, y nos dicen que van a apostar por Vox el próximo 29 de noviembre, porque el sentido común es el mejor programa electoral para una mayoría social de españoles", ha señalado.

Durante su intervención, Isabel Pérez Moñino ha insistido en que Vox mantiene una posición firme en materia de inmigración y ha situado la remigración como uno de los principales ejes de su propuesta política.

"Nosotros en Vox lo tenemos claro y no nos va a temblar el pulso. En materia de inmigración tenemos un eje de campaña que es fundamental, que es la remigración", ha explicado.

Entre las medidas que ha defendido, ha mencionado la expulsión de quienes entren ilegalmente en España, así como la deportación de extranjeros que, aun contando con documentación en regla, cometan delitos graves o reincidan en la comisión de delitos leves.

Para Pérez Moñino "hay que deportar a sus países a todos aquellos que, incluso teniendo documentación en regla, han cometido un delito grave o reiteran en la comisión de delitos leves. Estas personas tienen que volver a sus países a cumplir la pena de prisión en las cárceles de sus países".

Asimismo, ha defendido la devolución de quienes "hayan llegado a España para beneficiarse de las ayudas públicas sin voluntad de integrarse y contribuir al país", una cuestión que ha relacionado directamente con la necesidad de priorizar la atención a los ciudadanos españoles más vulnerables.

"Una remigración de todos aquellos que han venido a nuestro país a vivir de las ayudas públicas que no llegan a los españoles que más las necesitan", ha reclamado.

La portavoz de Agenda España también ha dirigido duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de "abandonar a los ciudadanos que sufren problemas de inseguridad y de no garantizar que los recursos públicos lleguen prioritariamente a quienes más los necesitan".

"El Gobierno corrupto, el Gobierno de Pedro Sánchez, convertido en una verdadera organización criminal, ha abandonado a su suerte a los españoles, ha afirmado.

Pérez Moñino ha puesto el foco en aquellos ciudadanos que, según ha alertado, permanecen "silenciados y desatendidos" por las administraciones, pese a sufrir directamente las consecuencias de la inseguridad y las dificultades económicas.

"Ha abandonado a esa España silenciada durante tantos años, que se ve obligada a convivir con el crimen y que, cuando llaman a la puerta de la Administración a pedir una ayuda porque la necesitan en un momento coyuntural, resulta que hay otros que pasan por delante", ha destacado la portavoz.

En este contexto, ha reivindicado un cambio en las prioridades de las políticas públicas y ha insistido en que los españoles no pueden quedar relegados a un segundo plano, "ya está bien de que los españoles estemos a la cola. Ya está bien de condenar a los españoles a convivir con el caos, con el crimen y con la inseguridad. Ya está bien de políticas buenistas, ya está bien de políticas de fronteras abiertas".

Además, la visita de Isabel Pérez Moñino a Palma-Palmilla ha servido también para trasladar al ámbito provincial las denuncias de Vox sobre la situación que, según la formación, padecen numerosos vecinos de este barrio malagueño.

Acompañada por los candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga y por el equipo provincial del partido, la portavoz nacional ha querido visibilizar una problemática que considera representativa de las preocupaciones de muchos ciudadanos que reclaman poder vivir con tranquilidad en sus propios barrios.

La dirigente de Vox ha insistido en que "la inseguridad no puede normalizarse ni convertirse en una circunstancia que obligue a los vecinos a modificar sus hábitos, horarios y rutinas por miedo a sufrir situaciones delictivas".

En su intervención, también ha vinculado la situación de los barrios con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central en materia migratoria y de acogida, poniendo como ejemplo su reciente visita a Ceuta.

"Vengo de Ceuta ahora mismo, que se ha convertido en un macrocentro de acogida de ilegales. ¿Qué van a hacer con esos invasores? ¿Qué pretende hacer el Gobierno de España? ¿Qué nos oculta? ¿Pretenden repartirlos por la península, como han hecho en otras ocasiones?", ha cuestionado.

Frente a esta situación, ha reiterado que su formación apuesta por las devoluciones y por un cambio radical en la gestión de las fronteras.

Finalmente, Isabel Pérez Moñino ha hecho un llamamiento a los malagueños y al conjunto de los españoles para que respalden el proyecto político de VoxO en la próxima cita electoral del 29 de noviembre.

La portavoz nacional de Agenda España ha defendido que su formación representa una alternativa basada en la recuperación de la seguridad, el control de las fronteras y la defensa de los ciudadanos españoles frente a unas políticas que considera responsables del deterioro de numerosos barrios.