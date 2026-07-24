Vox exige la retirada de una obra con "contenido sexual explícito" en el Centro Cultural Gran Capitán de Granada

La viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Mónica Rodríguez Gallego. - VOX

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado la retirada de una obra "con contenido sexual explícito" de una exposición en el Centro Cultural Gran Capitán a la que tienen acceso menores de edad.

La viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez Gallego, ha registrado un ruego para su exposición en el Pleno ordinario de julio en el que solicita que "en los espacios culturales municipales se garantice la calidad, dignidad y decoro en las obras y exposiciones que se exhiban".

Ello, después de que los vecinos hayan trasladado sus quejas por una obra con contenido sexual expuesta en el Centro Cultural Gran Capitán.

"Un espacio cultural del Ayuntamiento no puede usarse para exponer la vida sexual de nadie. Nos parece un error que un lugar para la cultura se utilice para exponer y promocionar conductas sexuales de riesgo", ha insistido Mónica Rodríguez Gallego.

Desde Vox han reclamado al área de Cultura información sobre el coste de esta exposición, los criterios técnicos que avalan que se muestren este tipo de obras en un espacio municipal y los controles para evitar el acceso a menores de edad.

"No creemos que este sea el mejor camino para obtener la Capitalidad Cultural en 2031 y no es este el modelo cultural que quieren la mayoría de los vecinos de Granada. Exigimos al concejal de Cultura, Jorge Saavedra, que retire de la exposición la obra en cuestión y se pida disculpas a los vecinos", ha concluido Rodríguez Gallego.